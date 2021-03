Las redes sociales son las grandes aliadas de miles de personas, principalmente, por ser una herramienta de entretenimiento y comunicación. Sin embargo, a causa de la pandemia estas también han sido utilizadas con otros fines.

Durante el confinamiento hay maestros que decidieron usarlas con el propósito de enseñar de una manera amena y más divertida. Una de las apps que ofrece diversos materiales para crear contenido diverso es TikTok.

TikTok es una app china que permite hacer videos tanto de diversión como educativos y así es como le saca jugo a esta aplicación el maestro Juan José, mejor conocido como Juanji para sus alumnos. En Techbit te contamos los detalles sobre el maestro que es todo un éxito en TikTok.

El maestro Juan José Holguín Bernal, quien imparte clases de mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Hidalgo, realiza videos con canciones, parodias y memes para hacer más atractivas y entretenidas sus clases.

Con la finalidad de conectar más con sus estudiantes, por lo que conllevan las clases en línea y porque las distracciones para los alumnos están a su alcance, el maestro mejor conocido en redes sociales como “El profe Juanji”, optó por enseñar mediante contenido cómico y novedoso. Sin duda, se volvió todo un éxito ya que en su cuenta de TikTok supera los 221 mil seguidores.



A través de la comedia, canciones y memes, el maestro Juan José decidió conectar con sus estudiantes, tener mayor interacción con ellos y enseñar de una manera distinta con el fin de que obtengan los conocimientos, considerando la situación de las clases en línea. “Vi que TikTok empezaba a tener mucho éxito, pero a mí no me gustaba al principio, pues me sentía como 'el profe que no sabe prender el proyector', pues no entendía cómo funcionaba la plataforma”, señaló el profesor.

El maestro “Juanji” obtuvo el primer lugar en la Convocatoria Nacional de Innovación del Tec por impartir sus clases cantando rap. Su cuenta de TikTok es @profejuanji para que puedas ver sus clases fuera de serie.

