El estudiante que vendió su alma en forma de NFT

Los NFT (Non-Fungible Token) han despertado el interés de muchas personas que ven en este mercado una oportunidad para comercializar su arte.



Aunque hoy en día es posible ver todo tipo de transacciones, el caso de Stijn van Schaik, un estudiante holandés de 21 años ha llamado la atención de los entusiastas de este tipo de tokens, ya que puso a la venta su “alma” en forma de token no fungible, al que llamó ‘Soul of Stinus’.

Un alma exclusiva



A través de la plataforma OpenSea Marketplace, el joven realizó una particular oferta que rápidamente se volvió viral devido a su temática: “Hola, bienvenido a mi perfil”, escribió el chico. “Estoy vendiendo mi alma aquí. Siéntete libre de preguntarme cualquier cosa sobre mí o mi alma mientras aún sea de mi propiedad. Una vez que esté completamente cargado en la cadena de bloques, quién sabe qué sucederá”.



“¿Qué significa que un alma esté descentralizada? Vamos a averiguarlo”, escribió el estudiante en la descripción de la venta.



Por ahora, la oferta más alta que ha recibido Stijn van Schaik es de 0.15 Eathereums, o un poco más de 493 dólares.



Si bien algunos internautas podrían considerar el acto como una broma, el joven ha deja en claro que no es nada parecido, ya que, de hecho, publicó en su web el contrato que deberá respetar el comprador de "Soul of Stinus”, así como el uso que se le podrá dar a la misma.



Incluyen, pero no se limitan a:



-Afirmar públicamente ser el dueño del Alma en cuestión.

-Transferencia de dicha Alma, en todo o en parte, a cualquier persona o entidad, por cualquier motivo.

-Sacrificar u ofrecer dicha Alma, en todo o en parte, a cualquier deidad o entidad espiritual.

-Gastar o usar el alma, en su totalidad o en parte, para algún propósito que haga que disminuya en valor, cantidad o sustancia o que se subsuma en un todo más grande.

-Transferir la carga, el crédito o la responsabilidad de cualquier acción reflejada en el Estado de un Alma de otra Alma a esta Alma o de esta Alma a otra Alma.



Si estás interesado en hacerte con el alma del alumno, puedes ofrecer una cantidad a través de la plataforma OpenSea.

Consideraciones a tomar en cuenta por el alma NFT

Sin embargo, hay algunas consideraciones a tomar en cuenta, ya que el contrato establece explícitamente: “En el caso de que el 'Alma' de Stinus no exista como una entidad independiente fuera de toda la 'unidad' de la realidad como se describe comúnmente en algunos sistemas de creencias, y en el caso de que esta creencia sobre el naturaleza de la realidad refleja la realidad real, este contrato permanecerá en vigor por cualquier período de tiempo o no y en la medida en que la esencia inmaterial de Stinus se pueda distinguir en cualquier forma, manera o estado de la suma total de lo inmaterial o existencia material.”



Como explica Crypto Insiders , el alma se extrae en Polygon, un protocolo que puede comunicarse con la cadena de bloques de Ethereum.



¿Los Simpson lo hicieron de nuevo?



Como era de esperar, el caso trajo a la mente de muchos internautas un conocido capítulo de Los Simpson, llamado "Bart vende su alma”.



En dicho episodio, Bart Simpson pone a la venta su alma y se la transfiere a Milhouse por la suma de cinco dólares.



El intercambio se realiza por medio de una hoja de papel que tiene escrito el texto lleva la inscripción: “El alma de Bart Simpson”.





No obstante, una serie de eventos lo llevan a arrepentirse y hacer todo lo posible para recuperarla.



