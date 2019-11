El co-creador de la Wikipedia lanza su propia red social para competir con Facebook

El cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, cree que puede quiere frenar las fake news y los titulares engañosos que se encuentran a diario en plataformas como Facebook o Twitter. Por eso lanzó una nueva red social que lleva el nombre de WT: Social.



My new social network https://t.co/x4CpI3XgDz now has over 25,000 members and growing. That's growth of 23,500 in a week. 1/

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) 6 de noviembre de 2019