El mercado gris está preocupando a varias empresas dedicadas a la venta de dispositivos electrónicos debido a que en los últimos años ha incrementado la comercialización de estos productos.

Samsung es una de las compañías tecnológicas que se han visto afectadas por el mercado gris, por lo que ha tomado cartas en el asunto y, a partir de hoy, comenzó a enviar un mensaje de advertencia a los dispositivos comprados en distribuidores no autorizados:

"Samsung informa. Tu teléfono no cumple con la normatividad. Al no cumplir con la normatividad, el dispositivo no cuenta con garantía Samsung y el funcionamiento se verá afectado".

Con ello esperan paliar dicho problema que afecta tanto a las compañías como a los propios usuarios.

¿Qué es el mercado gris?

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) denomina a las importaciones paralelas, también conocidas como mercado gris como aquellos "productos fabricados legalmente en el extranjero, pero que se importan sin haber pasado por el distribuidor oficial y/o titular de la marca, incumpliendo procedimientos legales como la falta de garantía y especificaciones técnicas, certificación de los productos y etiquetado de las Normas Oficiales Mexicanas, entre otros".

Entre los principales riesgos que corren los usuarios al comprar dispositivos como celulares, tabletas y accesorios para electrónicos en el mercado gris se encuentran:

Funcionamiento ineficiente

Falta de piezas de reparación

Riesgos a la salud y seguridad

Propicia la competencia desleal}

Por ello, al adquirir un dispositivo, los usuarios deben comprobar que este cuente con la etiqueta de la NOM024, información acerca del importador, garantía de compra, así como los detalles del producto en español.

Además, puedes verificar si tu dispositivo es de distribución oficial ingresando a Configuración> Acerca del Smartphone> Etiquetas reglamentarias. Aquí debes verificar que las etiquetas que dice el dispositivo coincidan con las normas oficiales impuestas en México.

De igual manera, Samsung recomienda adquirir sus productos directamente en su sitio web, o en tiendas físicas oficiales de la compañía o tiendas autorizadas por la marca

¿Puedo recuperar mi dispositivo si pertenece al mercado gris?

Lamentablemente, Samsung ha señalado que "no existe forma alguna de regularizar el dispositivo", por lo que el usuario que haya comprado un dispositivo en el mercado gris tendrá que comprar otro en alguna tienda oficial de la compañía.

Esto en consecuencia de los diferentes problemas que puede causar el uso de dispositivos en el mercado gris. Y aunque por el momento, Samsung no ha emitido ninguna señal sobre bloquear los dispositivos que se hayan comprado en distribuidores no autorizados, es importante que los usuarios lo tomen en consideración, como una posibilidad, para el futuro.

Compañías como Motorola ya bloquearon algunos dispositivos que fueron comprados en el mercado gris: “si recibiste una alerta de uso en tu dispositivo Motorola es porque el dispositivo no fue certificado ante entidades regulatorias mexicanas y no cumple con las Normas, protocolos de homologación ni políticas de garantía aplicables en el país de uso”, señaló la compañía en un comunicado.

