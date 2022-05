¿Cuáles son los mejores productos HP para comprar durante este Hot Sale 2022?

Una de las temporadas más esperadas del año por los compradores online es el Hot Sale, y en esta edición 2022 podremos disfrutar de muchas ofertas, promociones y descuentos. El Hot Sale 2022 en México es desde el 23 hasta el 31 de Mayo, por lo que no habrá ningún pretexto para no haber aprovechado la mejor época para comprar en línea.

Y si aún no sabes cuáles son los mejores productos de HP para comprar durante este Hot Sale 2022, entonces quédate con nosotros para que te contemos todo sobre los mejores productos HP, las mejores promociones, cupones de descuento, cómo puedes utilizarlos y todo lo que necesitas para aprovechar al máximo todas las ofertas.

Computadoras HP con grandes descuentos

Durante este Hot Sale 2022 podrás encontrar todo tipo de computadoras en descuento, por lo que es importante saber qué utilidad le piensas dar a la tuya antes de realizar la compra. Si estás buscando un modelo con buen rendimiento y una gran versatilidad para llevarla a la escuela o estar en tus clases desde casa entonces te recomendamos los modelos como la HP Pavilion X360 convertible 14-dy005la o la Pavilion 15-eh0002la.

O si eres de quienes necesitan equipos de trabajo con una potencia más avanzada para que nada los detenga al realizar sus ideas en realidad sin perder su elegancia y fácil movilidad, entonces te recomendamos una laptop HP ProBook x360 Convertible 435 G8 ya que proporciona la potencia, seguridad y durabilidad que una empresa necesita además de su flexibilidad y diseño ligero o la HP ZBook Power G7 para quienes tienen un flujo de trabajo más exigente como modelado 3D todo el poder que necesita dentro de una laptop de primera calidad que le otorga la durabilidad que necesita sin perder su estilo.

Si estás buscando computadoras de escritorio para tu negocio o tu oficina, entonces no te puedes perder los modelos HP All in One 200 G4 con una configuración básica pero de gran potencia y una gran capacidad de almacenamiento, o la HP All in One EliteOne 800 G6 que ofrece un mayor rendimiento y potencia. Lo mejor de estas computadoras de escritorio es que se mantienen ligeras y muy prácticas para no tener que buscar un espacio para el CPU, esto gracias a que ya viene integrado en su pantalla pero manteniendo un diseño ligero y sofisticado. Te recomendamos agregar un cupón HP antes de realizar tu compra para aprovechar los descuentos del Hot Sale 2022 al máximo.

Monitores en promoción

Tener un monitor extra sin duda trae muchos beneficios a la hora de realizar trabajos, estudiar e incluso para los amantes de los videojuegos. Así que si estabas pensando en comprar uno te recomendamos echarle un vistazo a estos modelos: La pantalla HP E24t G4 full HD de 23.8”, el monitor HP P22va G4 full HD de 21.5”, el monitor HP M22f full HD de 21.5” que además cuenta con componentes reciclados para cuidar el ambiente o el monitor HP V22 de 21.5” Full HD que protege tu vista gracias a su tecnología de baja luz azul. Recuerda utilizar un código promocional HP para ahorrar aún más en tu compra.

Impresoras con cupón de descuento

Otro de los productos que no puedes dejar ir en esta temporada de promociones del Hot Sale son las impresoras, por lo que si quieres tener tu propia impresora en tu casa, en tu negocio o en tu oficina, entonces seguro te interesara conocer estos modelos de impresoras HP que cuentan con todo lo que necesitas desde copias, impresiones a color y escaner. La impresora HP Ink Tank 315 o la Smart Tank 500 son ideales para quienes buscan un modelo pequeño que cuente con todas las funciones básicas. Pero si quieres invertir un poco más y obtener mejor rendimiento y tecnología te recomendamos las impresoras multifuncionales como la Smart Tank 530 o la Smart Tank 670 que cuentan además con conexión inalámbrica. O si quieres realizar aún más impresiones a gran velocidad con la mejor eficiencia y tecnología entonces te recomendamos la Smart Tank 790. No olvides que puedes utilizar un código descuento HP para aprovechar las mejores ofertas en México.

Las mejores promociones en accesorios de computación

Lo mejor de las ofertas del Hot Sale es que no solo son para quienes necesitan comprar una computadora nueva o una impresora. La realidad es que también puedes encontrar grandes promociones en accesorios de tecnología y computación como los auriculares intraaurales HP 100 para que escuches tu música desde tu teléfono o computadora. También podrás encontrar teclados y mouse inalámbricos como el HP 330 y los HP 230 para que disfrutes de escribir en la posición de tu preferencia sin cables que se interpongan.

¡Ahora ya sabes cómo puedes aprovechar las mejores promociones HP de este Hot Sale 2022! No esperes más y estrena una nueva computadora, una impresora o incluso hasta renueva tu mouse y tu teclado para tu equipo de trabajo o escuela con los mejores ahorros de la temporada.