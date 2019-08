Cuál es el origen de los memes de Karen

Los memes se han hecho una parte importante de nuestras vidas y manera de comunicarnos.

Hemos visto de todo tipo de memes pero, ¿de dónde viene el meme de Karen?

En los memes en inglés Karen suele ser una señora de mediana edad, irritable, muchas veces con un corte de pelo específico y suele querer hablar con el gerente.

De acuerdo con Know your meme, no se sabe con exactitud cuál es el verdadero origen del meme de Karen pero podría ser una referencia al personaje de la película "Chicas Pesadas" en particular a la línea: “Oh por dios, Karen, no le preguntas a la gente por qué es blanca”.

Por otro lado, Unreality Magazine explica que el meme de Karen puede venir de un comentario del usuario Joe Matar al anuncio del Nintendo Switch, en el que se ve a una joven llegar a una fiesta con la consola de videojuego. El comentario dice: "Oh, Karen trajo su cosa de Nintendo a la fiesta de nuevo. Estamos bebiendo, Karen. Estamos teniendo CONVERSACIONES ”.

Por su parte, New Statesman America dice que Deborah Cameron, lingüista feminista y profesora de Lengua y Comunicación en la Universidad de Oxford explica que “los nombres dan información social” y que los femeninos pueden ser un indicador de edad, perfil socioeconómico y origen racial, esta podría ser la razón por la cual escogieron este nombre para los memes (una señora de mediana edad, irritable, muchas veces con un corte de pelo específico y que suele querer hablar con el gerente).

Los memes de Karen han variado mucho y en español los podemos ver comúnmente con un gato irritado por su dueña Karen.

Estos son algunos de los mejores memes de Karen en español:

Sabes que odio la mostaza, Karen.



Karen, deberias de sacarme estudios de mis niveles de colesterol.

Ni pienses que te voy a dar parte de mi quincena, Karen.