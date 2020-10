Las autoridades sanitarias mundiales ya habían advertido de la importancia de mantener las superficies limpias y, por supuesto, el lavado de manos constante para no propagar el virus del Covid-19 a través de los objetos. Y ahora, investigadores de Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) y el Centro Australiano para la Preparación de Enfermedades, han dado a conocer que nuestros celulares pueden ser un peligro pues, afirman, el coronavirus puede permanecer activo en superficies lisas como las pantallas de teléfonos inteligentes.

El estudio, publicado en la revista Virology Journal de Australia, afirma que también las superficies metálicas y billetes pueden albergar durante mucho más tiempo el virus del Covid-19 en comparación con el de la gripe. El periodo de tiempo que calcularon es de hasta 28 días, en comparación con el de la influenza que permanece infeccioso durante solo 17 días.

El equipo dijo que la investigación demuestra que el coronavirus es "extremadamente robusto" en comparación con otros virus. "Estos hallazgos demuestran que el SARS-CoV-2 puede permanecer infeccioso durante períodos de tiempo significativamente más largos de lo que generalmente se considera posible", concluye el estudio.

Sin embargo, antes de que caigas en pánico, explicaron que ello solo sucede en un entorno muy controlado. Es decir, si bien muestra la importancia de limpiar y desinfectar teléfonos y otras superficies, aclararon que el análisis se llevó a cabo a una temperatura constante de 20 grados centígrados y en condiciones de oscuridad para que los efectos de la luz ultravioleta no pudieran alterar los resultados. Los investigadores añadieron que el experimento se realizó lejos de las condiciones del mundo real y que tampoco utilizaron mucosa fresca, normalmente presente con virus en las superficies, que contienen glóbulos blancos y anticuerpos.

También vale la pena señalar que, recientemente los expertos también han minimizado el riesgo de transmisión del coronavirus desde las superficies. Según el centro para el control de enfermedades (CDC) de Estados Unidos, "no se cree que la propagación al tocar superficies sea una forma común de propagación del Covid-19. Los vectores más comunes son las gotitas respiratorias producidas al toser o estornudar”. Las nuevas pautas también sugieren que también se puede transmitir por vía aérea en "espacios cerrados y con poca ventilación que a menudo involucran actividades que causan una respiración más pesada, como cantar o hacer ejercicio".

Lee también: Cuando un sencillo video en TikTok te cambia la vida. Conoce la historia de Nathan Apodaca

¿Cómo desinfectar el celular?

Si ya nos estamos cuidado para minimizar los riesgos de contagio de Covid-19 no está de más que limpiemos bien las superficies y los objetos que utilizamos todos los días. No obstante, cuando se trata del celular hay que tener algo de cuidado para no afectar su funcionamiento. Por ello, te explicamos los pasos a seguir.

Como explican el CDC, existe una diferencia entre limpiar y desinfectar, procesos que se deben hacer en ese orden. Con el primero, retiras la suciedad y reduces el número de gérmenes, y con el segundo, matas a muchos de los que todavía quedaban tras la limpieza.

El primer paso para mantener tu smartphone libre de bacterias peligrosas es que tus manos estén limpias también, así que no descuides esta acción.

Para limpiarlo la primera recomendación es apagar el teléfono y retirar todos los cables. Luego utiliza una tela con tratamiento antipelusa (por ejemplo, la que te regalan las ópticas cuando te compras lentes nuevos) ligeramente humedecida y realiza movimientos de arriba a abajo para retirar la suciedad.

Los fabricantes de smartphones recomiendan no recurrir a productos de limpieza, solo usar agua, además de tener cuidado para no humedecer las zonas abiertas del aparato, como la entrada del cable del cargador o del auricular.

El siguiente paso es desinfectar y, para ello, puedes usar toallitas húmedas que contengan un 70% de alcohol isopropílico. Para mayor seguridad puedes exprimirlas un poco para evitar que el líquido se filtre en las fisuras del equipo y dañe los componentes internos.

También vale la pena que consideres comprar una mica para proteger la pantalla, también deberás limpiarla, pero podrás hacerlo con mayor tranquilidad pues no estarás desgastando los componentes de tu smartphone.

La recomendación es que limpies tu celular al menos una vez al día y no olvides seguir el resto de las acciones preventivas como lavarse las manos seguido, intentar no tocarte la cara, usar cubrebocas y mantener la distancia con otras personas.