Construye una buena relación con tu smartphone

Uno de los elementos que más relevancia cobró durante la contingencia por el coronavirus Covid-19 fue el smartphone, dispositivo que utilizamos para informarnos, entretenernos, estudiar, trabajar, mantenernos en contacto y que, por lo mismo, no siempre utilizamos de la mejor manera.

Por lo anterior es que diversas empresas y organismos están impulsando el Digital Wellbeing, o Bienestar Digital con la intención de ayudar a mantener un mejor balance entre la vida online y offline.

Ya sea que aún estés en casa por la contingencia o que te estés incorporando a la “nueva normalidad” es momento de construir una mejor relación con nuestro smartphone por lo que en Tech Bit h te proponemos algunos consejos que nos acercaron Nokia y AT&T:

Optimiza el uso que le das a tu celular. Puedes usar el App Timer para llevar la cuenta de las horas y minutos que le dedicas a las distintas apps y evaluar si es necesario bajar el tiempo de consumo de algunas y, si así lo quieres, definir un tiempo límite.

Aprovecha la opción de Wind Down (Desconexión) que activa automáticamente el modo nocturno en el horario que definas. La luz nocturna ajusta el tono de la pantalla y hace que sea más fácil ver el teléfono con poca luz.

Utiliza la herramienta de Do Not Disturb (no molestar) para silenciar las notificaciones, llamadas y mensajes, y personalizar las preferencias en caso de que quieras recibir exclusivamente las alertas de algún contacto en especial. De esta manera, no estarás recibiendo notificaciones a lo largo de la noche y podrás tener un mejor descanso.

Implementa el Focus Mode (sin distracciones), que pone en pausa ciertas aplicaciones y las bloquearlas temporalmente para que puedas concentrarte en lo que hagas.

Desconéctate una hora antes de dormir porque la luz azul del celular hace que después te cueste conciliar el sueño.

Define tonos especiales para llamadas o mensajes de manera que puedas identificar más fácilmente cuando puede tratarse de una urgencia o un tema de trabajo.

Platica con los miembros de la familia. Los horarios para realizar actividades lejos del celular deben aplicar para todos pero esto es especialmente importante si se tienen jóvenes o niños pequeños.

Por último reflexiona para que hagas un uso más responsable y consciente de tu teléfono y no olvides protegerlo para que tu seguridad siempre esté garantizada.