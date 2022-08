Conoce la nueva MateBook D 16, una laptop ideal para tareas escolares

Huawei fabrica equipos de cómputo de diferentes categorías y precios. Hay modelos más o menos económicos y equipos profesionales con precios de alrededor de 50 mil pesos. En el caso particular de la MateBook D 16, se trata de una renovada laptop que destaca por su configuración de primer nivel y precio ajustado de aproximadamente 21 mil pesos.



Probamos la nueva MateBook D 16



Este modelo llegó a México hace pocas semanas y ya tuvimos oportunidad de utilizarla. De entrada, una de las cosas que más llamó nuestra atención fue su enorme pantalla de 16 pulgadas ubicada dentro del cuerpo de una laptop portátil y ligera.



Desde el momento de configurar el dispositivo nos dimos cuenta que su botón de inicio incluye un lector de huellas digitales. Conforme fuimos utilizando el equipo constatamos que ese sensor es eficiente: con un toque ligero, de inmediato se desbloquea la laptop.



Asimismo, la distribución de las teclas permite confort al momento de teclear. No se cansan las manos luego de largas jornadas de trabajo. De hecho, es tan espacioso que cabe un apartado de teclas de números, como en los keyboards tradicionales de las PCs. Esto se agradece al realizar operaciones en tablas de cálculo como excel, por ejemplo.



Otro de sus distintivos es que, en la parte superior, además de las teclas de funciones F1 a F12, hay otras de atajos. Por ejemplo, del lado derecho se ubica un botón para rápidamente abrir la calculadora. Otro es para buscar en internet; lo interesante de este es que se puede configurar con tu browser favorito, como Chrome, por mencionar al más conocido.



Minimiza lo que quieras



Asimismo, se tiene una tecla para minimizar lo que se tiene en la pantalla. Esto es útil en términos de privacidad para quitar de la pantalla algo que se esté visualizando al momento de que una persona se acerca o pasa por detrás del usuario.



Como una función de reforzamiento para la seguridad del usuario, hay una tecla que desactiva rápidamente la cámara web integrada. Así, una pequeña luz roja se enciende al lado de la cámara para darnos la seguridad de que no estamos siendo vistos o grabados, durante videollamadas.



También tiene una tecla dedicada al dictado por voz, lo que ayuda en términos de accesibilidad a las personas que así lo requieran. Igualmente puede usarse como un elemento para los momentos de inspiración y creatividad. Por ejemplo, para tomar notas rápidas de pensamientos o tareas pendientes.



Su Pad táctil es sensible al momento de utilizarlo para editar fotografía (y otras tareas). Es muy fácil hacer zoom dentro de las imágenes y modificar lo que se requiera. También incluye la función Super Dispositivo con la cual es fácil pasar y editar documentos, fotos, videos y otros archivos entre dispositivos Huawei.



Batería



La carga es rápida. Durante nuestros días de uso notamos que llega al 100% en poco más de una hora. Sin embargo, la batería, si la jornada es muy larga, sí requerirá recargarse.



Puedes economizar el consumo de la batería al activar el “ahorro de energía”, accediendo desde la barra de tareas. Ahí mismo puedes activar otras funciones útiles, como el “asistente de concentración”.



Conectividad



Algo que se agradece es que tiene dos puertos USB tradicionales en el costado derecho. Del lado izquierdo tiene dos puertos de la más reciente tecnología USB-C, en cualquiera de ellos se puede conectar el cable para cargar la laptop. Incluye entrada HDMI, para conectar a un monitor externo, un proyector u otros complementos. Finalmente, incluye jack 3.5 milímetro para audífonos.



Gracias a su chip Intel Core i5 y su unidad de procesamiento gráfico iRis Xe, la máquina trabaja de manera rápida. Nosotros utilizamos programas como Word, Excel y paquetería de Adobe mientras disfrutamos música o videos en streaming y no hubo retrasos ni se trabó al pasar de un programa a otro.



La MateBook D 16 es ligera, delgada y su diseño en aluminio es elegante. En estos días hay grandes promociones en el sitio de Huawei. Por ejemplo, te regalan una licencia de Microsoft 365, bocinas y/o routers.



CARACTERÍSTICAS



_ Pantalla: 16 pulgadas,

1920 × 1200 a 142 PPI

_ Procesador: Intel Core i5

de 12va generación

_ Memoria RAM:

8 GB

_ Almacenamiento interno: 512 GB

_ Cámara: FHD 1080 p

_ Audio: dos bocinas

_ Precio aproximado:

desde 21 mil pesos