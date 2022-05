Conoce el nuevo Motorola Edge 30 Pro

Motorola poco a poco ha llamado la atención del mercado de smartphones en México. De acuerdo con The CIU, durante 2021, Motorola acaparó las ventas de celulares en un 29.4% superando a otras marcas que antes eran líderes en el mercado y ahora que ha entrado a la competencia de celulares de gama alta, se espera que su estrategia de negocio siga creciendo.



Por esta razón, cada vez es más común encontrar teléfonos de gama alta lanzados por la compañía, tal es el caso del nuevo Motorola Edge 30 Pro, un smartphone de gama alta con características únicas que mejoraran la experiencia del usuario.



En Tech Bit te compartimos las características técnicas que podrás encontrar en el nuevo integrante de la familia Edge Pro, las cuales lo colocan por encima de otros teléfonos inteligentes de la marca.

Diseño



Las dimensiones del nuevo Motorola Edge 30 Pro son grandes, tanto en lo alto como en lo ancho. Sus dimensiones son de 163.6 mm de largo por 75.95 mm de ancho, con una profundidad de 8.79 mm, su peso es de 196 gramos.



Debido a sus dimensiones, no es fácil manejarlo con una sola mano, además la ubicación de los botones se encuentra un poco más arriba de lo normal, lo cual puede resultar un poco incómodo para el usuario.



Por otra parte, el sensor de huellas dactilares también se encuentra a un lateral y de igual forma parece no ser la mejor ubicación para un smartphone de ese tamaño. Aunque cabe destacar que el sensor actúa de manera rápida por lo que en menos de un segundo el usuario podrá acceder al contenido de su teléfono inteligente.



En cuanto al acabado del Motorola Edge 30 Pro, es brillante en los laterales y los bordes superior e inferior no son curvos, sino más bien planos. La parte trasera del smartphone es mate y es resistente a la suciedad de las huellas dactilares. Además, viene acompañado de una carcasa que puede brindarle mayor protección al celular.



En la parte inferior, encontramos la bandeja de SIM, así como el altavoz principal y la entrada para USB tipo C. En la parte frontal de la pantalla está un pequeño agujero en donde se encuentra la cámara frontal.



Su pantalla es de 6.7 pulgadas con Max Vision Full HD+ de 2400 x 1080 píxeles, así como una tasa de refresco de 144 Hz que permite una mayor fluidez al momento de moverte de una aplicación a otra o incluso para jugar en el celular. También es compatible con HDR10 +.



Visualizar el contenido en este tipo de pantalla es bastante agradable ya que las imágenes se ven naturales, además, puedes ajustar la temperatura de las imágenes de tal forma que los colores y el contraste queden muy bien equilibrados.



Finalmente, cabe destacar que la pantalla táctil también reacciona muy bien a las actividades que hace el usuario en el dispositivo.



Rendimiento



Una de las razones por las que el nuevo Motorola Edge 30 Pro se ha destacado es porque incluye el procesador Snapdragon 8 Gen 1, el último procesador de la gama alta del fabricante. Además, está acompañado por una memoria RAM de 8 o 12 GB que le brinda una experiencia suficiente al usuario para manejar varias aplicaciones a la vez.



Su almacenamiento es de 128 o 256 GB. Por otra parte, este smartphone cuenta con la última versión de My UX sobre Android 12 como sistema operativo. Asimismo, en el celular ya vienen integradas varias aplicaciones de Google, estas puedes deshabilitarlas si no las ocupas recurrentemente.



En cuanto a su autonomía, cuenta con una batería de 4,800 mAh y viene acompañado de un cargador de 68 W, que en aproximadamente 45 minutos logra cargar el celular a 100%. Y tan solo en 12 minutos puede llegar a 50% de la batería. El tiempo de duración de esta dependerá del uso que le des al smartphone.



Además, acompañando al celular, viene un lápiz óptico con el que podrás tomar notas de forma fácil, tal y como si estuvieras escribiendo en un papel. Además, con el también podrás usar diferentes aplicaciones sin ningún problema.



Set de cámaras



Debido a que el Motorola Edge 30 Pro viene a competir con otros celulares de gama alta, su cámara principal es una de 50 MP que logra capturar buena imagen ya sea con tomas ultra gran angular, además que en los acercamientos con zoom, los detalles logran apreciarse muy bien sin que se deforme la imagen.



Incluso, en condiciones con muy poca luz el enfoque es instantáneo y respeta los píxeles de la cámara. De igual forma, se pueden grabar videos de alta calidad cinematográfica 8K o videos HDR10+ que logra capturar naturalmente todos los colores.



La cámara se complementa con un sensor de 2 MP de profundidad. Por otra parte, vale la pena destacar que las selfies se verán muy bien debido a que su cámara frontal es de 60 MP, por lo que las imágenes serán en alta resolución.



Precio y disponibilidad



El Motorola Edge 30 Pro viene en dos presentaciones distintas, Stardust White y Cosmos Blue. Puedes encontrarlo tanto en el sitio web oficial de Motorola, así como en tiendas departamentales y online a un precio de 25,989 pesos.

