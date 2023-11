WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas a nivel mundial, con millones de usuarios activos, esta app lidera las preferencias, estando arriba de aplicaciones como Telegram o Signal.

Aunque mantener su popularidad no ha sido del todo sencillo, WhatsApp ha sabido posicionarse entre las favoritas de la gente, esto se debe a todas las actualizaciones que ha desarrollado la app para que sus usuarios puedan tener una experiencia como ninguna.

Fuera de las actualizaciones, si lo que quieres hacer es ver estados sin que se den cuenta, te damos un par de trucos para conseguirlo.

Ver estados de WhatsApp sin que se den cuenta

Como tal, WhatsApp aún no desarrolla una opción que permita exclusivamente ver estados sin que el otro usuario se dé cuenta; sin embargo, eso no quiere decir que sea imposible. Si tú eres de los curiosos que quiere saber cómo ver estados sin que se den cuenta, te alegrará saber que existe más de una opción.

Debes hacer lo siguiente:

Desde tu computadora:

Abrir el modo incógnito desde tu computadora.

Iniciar sesión en WhatsApp Web.

Ir a la parte de los estados y verlos con normalidad, el modo incógnito impide que el otro usuario vea que ingresaste a su estado.

Desde tu dispositivo móvil:

Algo que es muy funcional en estos casos es desactivar las confirmaciones de lectura, de esta forma, aunque ya hayas visto un estado, el usuario no lo sabrá. Para activar esta función, debes seguir estos pasos:

En la pestaña de los chats, oprimir los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

Ir a la opción Ajustes, luego a Privacidad.

Desactiva la opción Confirmaciones de lectura.

Ahora ya puedes ver el Estado y no aparecerá que lo viste.

En caso de tener iPhone, debes hacer lo siguiente:

Abrir Configuración e irte al apartado de Cuenta.

Ir a Privacidad y desactiva la opción: Confirmaciones de lectura.

Una vez desactivadas las confirmaciones de lectura, las demás personas no sabrán si ya viste su estado, además, tú no sabrás quién vio el tuyo; tampoco sabrás si alguien ya leyó o no tus mensajes. Puedes volver a activar la confirmación de lectura en cuanto hayas visto lo que necesitabas.

Otra opción es ver los estados sin estar conectado a ninguna red de internet o datos celulares. Lo único que tienes que hacer es esperar lo suficiente para que los estados carguen en su totalidad, posteriormente, apagar tu conexión a internet. Cabe destacar que una vez que vuelvas a conectarte a tu red, es posible que las visualizaciones de estado se marquen, así que este método no es del todo recomendable.

