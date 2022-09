Cómo hacer que el celular no consuma batería mientras duermes

Siendo el dispositivo que más utilizamos todos los días, quedarnos sin batería en el celular es todo un problema. Es por ello que muchos optan por dejarlo conectado toda la noche, pero a larga eso puede afectar la carga. Por lo que nuestra recomendación es configurarlo para evitar que se descargue mientras duermes.

Seguro te ha pasado. Dejas tu celular por la noche con un nivel de batería suficiente y al despertar te das cuenta que tendrás que conectarlo a la corriente para poder utilizarlo durante el día.

La razón es que, aunque no lo estés utilizando mientras duermes, algunas aplicaciones siguen trabajando y gastando la batería, pero hay maneras de evitarlo y te las vamos a compartir.

Configuración manual para que la batería de tu celular no se agote mientras duermes

Para que no sufras con la carga de la batería del celular al despertar puedes llevar a cabo una serie de acciones antes de dormir. Aunque la realidad es que vale la pena que te des el tiempo de hacer esta configuración de vez en cuando para asegurar no solo que las apps no consuman la carga sino que no te están espiando.



Primero hay que aclarar que pueden ser varias las razones por las que la batería de tu celular se está descargando incluso estando en reposo, la más grave es que su nivel de desgaste sea tanto que no es capaz de retener la energía.

No obstante si quieres ahorrar batería mientras duermes hay algunos consejos que puedes seguir:

- Pon tu celular en modo avión, de esta manera te desconectarás de internet y cualquier otra red por lo que ahorrarás mucha batería. Solo toma en cuenta que no recibirás mensajes o llamadas.

- Desconecta el bluetooth, esta acción es buena idea no solo cuando te vayas a dormir sino siempre que no lo utilices por una cuestión de seguridad.

- La siguiente opción es cerrar todas las aplicaciones abiertas en segundo plano. Todos los equipos tienen la función de mostrarte las apps que has abierto, en el caso de Android basta con pulsar el cuadro en el menú para poder cerrar los programas abiertos.

- No obstante muchas apps siguen trabajando incluso si han sido cerradas, WhatsApp es un ejemplo pues necesita actualizarse para mostrarte los mensajes, en esos casos deberás ir al menú de configuración, elegir la aplicación y pulsar en detener.

- Y si crees que la culpable de tu falta de batería es una app en particular ve al menú de configuración o ajustes y elige batería, ahí encontrarás las aplicaciones que más energía consumen y podrás detenerlas o, si no las necesitas, eliminarlas.

- En ese mismo menú encontrarás la opción de Optimizar uso de la batería, por las noches puedes configurar tu celular para que solo estén disponibles ciertas funciones.



Ahorrar batería en las noches con el modo No molestar

Como sabemos que puede ser complicado realizar la configuración anterior cada noche también está la opción de automatizar el proceso a través del modo No molestar.

Esta herramienta, como explica Google, te permite silenciar el sonido, las vibraciones y bloquear las alteraciones visuales.

La ventaja del modo No molestar es que puedes establecer un horario para que se active y desactive automáticamente pero, a diferencia del modo avión, permite hacer una configuración más específica de lo que seguirá trabajando en tu celular y, por ejemplo, elegir contactos de los que sí quieres recibir mensajes o llamadas en caso de emergencia.

También está la opción de que lleguen todos los mensajes pero, en lugar de emitir un sonido, se queden como notificaciones que pueden, o no, iluminar la pantalla.

Esta opción en la mayoría de celulares aparece con solo deslizar hacia abajo dos dedos desde la parte superior de la pantalla para ver el menú de funciones rápidas. En caso de que no lo veas, por lo general lo encuentras en los ajustes de sonido.

Posteriormente podrás personalizar tu experiencia en cada una de las 5 opciones disponibles: Sonido y vibración; Notificaciones; Llamadas; Mensajes eventos y recordatorios; y Duración.

Con esta configuración tu celular ahorrará batería mientras duermes.

