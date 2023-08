Disney Plus es una de las plataformas de streaming líderes del mercado y una de las que está especialmente abocadas a entretener a los niños y familias. Fue lanzada en 2019 y pertenece a la empresa norteamericana The Walt Disney Company.

Disney Plus. Fuente: Disney Plus

Esta plataforma tiene un gran catálogo en el que ofrece películas, cortos, programas y series de televisión producidas por Disney Studios y Walt Disney Television. Además, Disney Plus posee una interfaz que le permite poner a disposición de los suscriptores contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star, entre otros.

Así se elimina una suscripción en Disney Plus

Cada vez son más las familias que eligen Disney Plus como medio de entretenimiento y uno de los beneficios que tiene es que, si uno no está conforme con el servicio o desea darse de baja, puede hacerlo desde su propio hogar. Es decir, que el usuario no tendrá que dirigirse a ninguna oficina para solicitar la baja del servicio.

Disney Plus. Fuente: Disney Plus

Si por algún motivo en particular deseas eliminar tu suscripción en Disney Plus, en Tech Bit te damos a conocer los pasos que debes seguir para poder concretarlo con éxito.

1. Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta, ya sea desde un navegador web o móvil.

2. Posteriormente ve a "Perfil".

3. Elige la opción de "Cuenta".

4. En la opción que dice "Suscripción a Disney+" debes dar clic.

5. Aparecerá una opción que dice "Cancelar suscripción", acepta ese paso para darte de baja de la plataforma de streaming.

Vale la pena señalar que tu información permanecerá en la base de datos de la plataforma de Disney Plus, por lo que tendrás que seguir al próximo paso que es eliminar la suscripción.

En ese último paso que hiciste verás como otra opción “Eliminar cuenta”, donde solo deberás dar clic, responder a la pregunta “¿por qué deseas cancelar tu cuenta?” y listo, no tendrás ningún tipo de vinculación con este servicio.

