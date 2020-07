¿Cómo debo recibir y manejar paquetería en esta época de pandemia?

La pandemia por COVID-19 ha causado, entre muchas otras cosas, la adopción de nuevas maneras de realizar tareas sencillas: desde viajar en transporte público, saludar a nuestros seres queridos o recibir paquetería. Esta última acción se ha convertido en una situación común debido a que miles de personas se han mantenido en sus hogares, sin salir, para evitar la propagación del virus que causa esta enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud OMS tiene disponible un sitio web donde explica a detalle cómo se transmite el COVID-19. Una de esas maneras es “tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz u ojos”. Por eso, y para disminuir el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad, existen buenas prácticas para recibir paquetería, comida o las compras del supermercado.

Si bien la OMS explica que recibir un paquete de lugares donde haya casos de infección no supone ningún ‎riesgo de infección pues este virus no sobrevive ‎mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes, no está de más aplicar las medidas de sana distancia y otras recomendaciones generales. No sólo los repartidores deben aplicarlas, sino también los usuarios.

Para minimizar el contacto entre personas y el manejo de dinero en efectivo, se recomienda pagar directamente en la plataforma, aplicación o sitio web. Además, también se recomiendan realizar entregas sin contacto, o pedirle a los repartidores que dejen el paquete en el piso. Y, si esto no es posible, conservar la sana distancia (1.5 metros) de la persona que entrega el paquete.

Por ejemplo, FedEx suspendió temporalmente la firma requerida para la "mayoría de las entregas" a fin de “aumentar las precauciones de seguridad en el punto de entrega”. UPS ha adoptado la misma medida salvo en "ciertas excepciones". Aunque UPS también explica que “pese a este cambio temporal en el proceso, el conductor todavía tendrá que hacer contacto con el destinatario” (por lo que es importante mantener distancia mínima de 1.5 metros).

Por su parte, Amazon ha explicado que sus plazos de entrega pueden ser más largos de lo habitual. También han “aconsejado a los socios de entrega que reduzcan el contacto y coloquen los paquetes en la puerta del cliente y den un paso atrás”. Mientras que a los usuarios les han dado la opción de “agregar instrucciones de entrega” para indicarle a los conductores dónde dejar los paquetes en caso de que no puedan abrir la puerta.

Asimismo, existen algunas recomendaciones generales para los usuarios sobre cómo manejar y recibir paquetes. Son las siguientes:

1. Mantener la sana distancia. Si el paquete se recibe en casa, pararse a 1.5 metros de la persona que entrega el paquete. Si se encuentra en una sucursal de correo o punto de retiro, seguir las recomendaciones del uso de equipo de seguridad (cubrebocas y guantes); mantener la distancia recomendada, tanto de las personas en la fila como del personal en la ventanilla; y si hay mucha gente, esperar afuera.

2. No manipular objetos de terceros. Si es necesario firmar la entrega, utilizar un bolígrafo propio. En caso de que se deba utilizar una terminal bancaria, se sugiere utilizar guantes para apretar los botones.

3. Limpieza de paquete. Se recomienda desechar el embalaje del paquete de manera apropiada en un cesto de basura antes de entrar a casa. Si esto no se puede realizar, los paquetes, u objetos recibidos, se deben lavar con agua y jabón (en caso de ser posible) o limpiarlos con líquido desinfectante. Se debe hacer lo mismo con las superficies donde se colocaron.

4. Lavado de manos. Después de manipular el paquete y limpiarlo, los usuarios deben lavar sus manos durante 20 segundos con agua y jabón o utilizar gel (o líquido) desinfectante.

