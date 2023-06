Como todo melómano, tal vez te encariñaste tanto con una canción que no dejabas de escuchar durante todo el día pero que, en cierto punto te terminó hartando, por lo cual necesitas un largo descanso y deseas ocultarla dentro de la app.

Si tienes alguna melodía que no te gusta o te trae malos recuerdos, existe una manera de no volver a saber de ella en la plataforma.

Para que no te vuelvan a cortar la inspiración las canciones que ya no te gustan o que te recuerda a tu ex, Spotify tiene una función que te permite ocultar las canciones que deseas no volver a escuchar dentro de las playlists creadas por ti o por otros usuarios, las sugerencias de la app y los rankings de lo más escuchado.

Así que en TechBit te diremos paso a paso cómo bloquear una canción en Spotify y cómo desbloquearla una vez que desees volver a escucharla e incorporarla de nueva cuenta a tu biblioteca musical.

Cómo bloquear una canción en Spotify

Cuando bloqueas una canción en esta app parecerá como si ese tema no existiera, hasta que tu desees revertirlo en el momento que quieras por si te arrepientes de tu decisión.

Los usuarios pueden acceder a esta función siguiendo los siguientes pasos: Busca la canción dentro de tu playlist o directamente en la barra con el ícono de la lupa y selecciona el tema que deseas bloquear.

Una vez que se esté escuchando la canción, vas a seleccionar los tres puntos que aparecen en el extremo superior derecho de tu pantalla, se desplegará una barra de opciones y selecciona donde dice “ocultar canción”.

Al realizar esta acción, la canción automáticamente cambiará y ya no volverás a encontrarla dentro de tu playlist hasta que la busques directamente para retirar el bloqueo.

Cómo desbloquear una canción en Spotify

Revertir el bloqueo es muy sencillo, solo tienes que seguir los mismos pasos y cuando entres a los tres puntos, la app te avisará que tienes oculta la canción con un símbolo. Solo tienes que volver a seleccionar la melodía y se incorporará nuevamente a tu playlist.

