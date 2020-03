El 9 de agosto del año pasadoanunció el lanzamiento de su nuevo sistema operativo. La espera ha sido larga desde entonces, pero este software ya se ha convertido en una realidad para muchos usuarios de la

Entre sus características más destacadas se encuentran un diseño minimalista con grandes tipografías y una organización estilo revista, animaciones inspiradas en los movimientos naturales del ser humano, así como la implementación del modo oscuro para evitar el desgaste visual y un rendimiento acelerado ideal para los amantes de los videojuegos.

Antes de comenzar, entérate qué modelos de celulares se pueden actualizar con este sistema operativo. Entérate aquí.

¿Quieres obtener esta actualización? A continuación te contamos cómo hacerlo.

En primer lugar, es importante que revises si tu Huawei ya cuenta con el sistema operativo EMUI 9.1. En caso de que no sea así, tendrás que instalar todas las actualizaciones pendientes hasta llegar a la versión más reciente de este software.

Para verificar esta información, entra a Configuración>Sistema>Acerca del teléfono>Número de compilación. Compara si el número de versión corresponde con el de la tabla de Huawei publicada en su sitio oficial.

De acuerdo con la página oficial de Huawei, la actualización está disponible a través de la app 'Soporte' (antes llamada HiCare). Lo único que debes hacer es acceder a la aplicación, dirigirte hacia el apartado 'Soporte' del menú inferior y desplegar todas las opciones de la sección 'Ayuda y asistencia técnica' para encontrar el ícono de 'Actualizar'.

Si no cuentas con esta app, ingresa al menú 'Configuración' de tu celular, luego dirígete a 'Sistema' y ve a la opción 'Actualización de sistema', posteriormente el smartphone hará el resto del trabajo.

Recuerda hacer una copia de seguridad antes de permitir cualquier actualización en tu equipo. De igual manera, Huawei aclara que pueden surgir ciertos problemas posteriores como la incompatibilidad con aplicaciones bancarias o de mensajería instantánea.

También informan sobre errores específicos como un parpadeo en la pantalla al jugar PlayerUnknown's Battlegrounds o dificultades al momento de utilizar el zoom de la cámara. En estas situaciones, se recomienda reiniciar la app afectada.

Así que ya lo sabes, toma tus precauciones si deseas conseguir este nuevo sistema operativo para tu Huawei.