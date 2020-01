#CES2020

¿Te has quedado sin papel en el baño? Aunque puede resultar gracioso, sin duda es una situación que muy pocos quieren experimentar.

Es por esto que en el marco de la CES 2020 , la feria de electrónica más grande, la empresa dedicada a la fabricación de papel higienico, Charmin presentó un robot que llamó la atención.

Se trata de un robot que lleva papel higiénico al baño en caso de necesitarlo. El RollBot fue creado por GoLab. Una de sus características es que tan solo mide 15 centímetro de altura y cuenta con dos ruedas que lo ayudan a transportarse en tu auxilio.

Además, al frente se puede observar la cara de un tierno oso, una característica que distingue a la marca Charmin. El robot tiene un soporte en la parte superior donde se debe colocar el rollo de papel higiénico.

A #robot that brings you toilet paper when you run out of it. #CES2020 pic.twitter.com/UamA0u8dO4

— Cathy Hackl #CES2020 #AR #VR #SpatialComputing #AI (@CathyHackl) January 7, 2020