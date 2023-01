CES 2023, Hisense presenta su nueva gama de productos

Hisense, proveedor de televisores y electrodomésticos de alto rendimiento, reveló su línea 2023 que presenta nuevas opciones de Laser TV y Laser Cinema, y expande Mini LED en toda la línea ULED.



Durante años, Hisense ha promocionado su compromiso de desarrollar productos de calidad con la última tecnología y ponerlos al alcance de la mano.

Mini LED



En 2023, la marca lleva su compromiso de hacer que la tecnología premium sea aún más accesible con 14 opciones de Mini LED para cada presupuesto; VRR de 144 Hz para una imagen y una experiencia de juego más fluidas; WiFi 6E que garantiza una transmisión continua; tamaños de pantalla más grandes; SO de gama alta y opciones de contenido como Google TV™ y NEXTGEN TV (ATSC 3.0).

“En Hisense, creemos que la calidad de la imagen es importante. Por eso seguimos invirtiendo y mejorando nuestras tecnologías ULED y láser. Y si bien nos dedicamos a hacer crecer nuestra categoría premium, no perdemos de vista el brindar valor a nuestros clientes”, dijo David Gold, presidente de Hisense USA.



ULED está reservado para los productos premium de Hisense: los televisores que cuentan con el mejor hardware y software de su clase. Es una garantía de que los consumidores obtienen las mejores características tecnológicas, rendimiento y calidad.



Los colores, el contraste y el brillo de los televisores ULED de Hisense ya eclipsan a la industria, y solo mejora con los televisores Mini LED de 2023.



Serie U8K



La serie U8 del año pasado presentó por primera vez Mini LED junto con la tecnología ULED de Hisense, y ha sido el televisor más premiado de la marca hasta la fecha gracias a su rendimiento de alta gama y el mejor precio de su clase.



Este año, la serie insignia U8 solo está mejorando con aún más actualizaciones premium. U8K brinda la mejor calidad de imagen y valor en la categoría Mini LED, más del doble de las zonas de atenuación local de 2022 y con hasta 1500 nits, brillo extremo e increíbles niveles de negro y detalles que se complementan perfectamente entre sí.



La mejor imagen de su clase a través de IMAX mejorado, el modo FilmMaker, Dolby Vision IQ y HDR10+ elevan la experiencia de visualización en el hogar, que se muestra en tamaños de pantalla que van desde 55 hasta una nueva opción de 85 pulgadas. Además de los tamaños ampliados,



U8K también presenta una frecuencia de actualización nativa aumentada de 144 Hz para una imagen y una experiencia de juego aún más fluidas. La serie devuelve las funciones favoritas de los consumidores como Game Mode Pro, Auto Low Latency Mode, FreeSync Premium Pro y puertos HDMI de ultra alta velocidad, lo que convierte a U8K en la opción perfecta para juegos de próxima generación y visualización con calidad de cine.



Además, WiFi 6e garantiza una transmisión continua e ininterrumpida de contenido de alta definición.



Serie U7K



La serie U7 se hará grande en 2023 con actualizaciones de juegos de siguiente nivel y opciones de tamaño de pantalla. Con la primera actualización Mini LED de la serie junto con la tecnología ULED de Hisense, Quantum Dot y Calman listos para optimizar el color, el U7K lleva aún más las opciones de imágenes premium de Hisense.



Las capacidades adicionales de calidad de imagen, como Dolby Vision IQ, HDR10+, HLR Quantum Dot, IMAX Enhanced y FilmMaker Mode, garantizan que la serie U7 siga superando las expectativas de rendimiento superior a un valor competitivo.



Los jugadores estarán encantados de que el U7K incluya aún más adiciones para admitir consolas de próxima generación, incluida una frecuencia de actualización variable mejorada de 144 Hz para un movimiento suave y sin rasgaduras.



Recién equipado con una barra de juegos, certificación Eyesafe y el regreso del popular Game Mode Pro, U7K ofrece una experiencia de juego de primer nivel sin una etiqueta de precio enorme.



Funciones adicionales como el modo automático de baja latencia (ALLM), FreeSync Premium Pro, HDR 10+ Gaming y Dolby Vision brindan imágenes de espectro completo para disfrutar de la mejor experiencia de juego, mientras que la compatibilidad con puertos HDMI de ultra alta velocidad brinda un juego fluido con tiempos de respuesta instantáneos y un desenfoque de movimiento mínimo.



Mejoras de audio premium, como el audio inmersivo Dolby Atmos junto con soporte para eARC y el paquete WiSA SoundSend en rendimiento premium y con tamaños de pantalla que van desde 55 a 85 pulgadas: hay aún más para amar con el U7K.



TV láser y cine láser



La categoría de televisores láser de Hisense ha crecido exponencialmente y la demanda y el volumen de ventas continúan aumentando. En la segunda mitad de 2021, las ventas de televisores láser se duplicaron con creces en América del Norte y casi se triplicaron en 2022.



A medida que aumenta el interés de los consumidores por pantallas más grandes y de mejor calidad, Hisense está aumentando sus ofertas para satisfacer la demanda mediante la expansión de la línea 2023 para incluir seis nuevos productos dentro de dos categorías distintas: Laser TV y Laser Cinema.



Los televisores láser Hisense elevan la experiencia visual y están listos para ocupar un lugar central en las salas de estar. Con nuevas pantallas ALR de alta ganancia que mejoran el brillo para una imagen más nítida, un sintonizador de TV incorporado, actualización de Google TV, calidad de audio y características de primer nivel, los televisores láser son el futuro de la televisión.



L9H TriChroma Laser TV: el centro de atención en la sala de estar



La serie L9 del año pasado estableció el estándar para el rendimiento de Laser TV con su impresionante precisión de color, experiencia de visualización inmersiva e imágenes vívidas.



Este año, la galardonada serie L9 tiene aún más actualizaciones para transformar aún más la experiencia televisiva. El motor de luz láser triple del L9H, TriChroma, cuenta con Dolby Vision para ofrecer colores y contrastes asombrosos, revelando detalles que dan vida al entretenimiento.



El motor de luz láser TriChroma de Hisense puede alcanzar el 107 % del espacio de color BT.2020, el mejor y más alto rendimiento del mercado. Además, los 3000 lúmenes ANSI de brillo y HDR10 toman lo que ya era una excelente imagen y la hacen aún mejor.



El L9H ofrece todas las funciones necesarias para el futuro de la televisión. Con actualizaciones masivas de contenido a través de Google TV y NEXTGEN TV, el acceso a las aplicaciones favoritas, incluido Netflix, y las transmisiones OTA gratuitas de mayor calidad son fáciles.



La adición de Wifi 6e garantiza una transmisión estable y confiable, independientemente de las demandas de contenido. Además, Airplay 2 permite una transmisión sencilla de contenido desde dispositivos móviles iOS a la pantalla, y los puertos HDMI de ultra alta velocidad brindan una mayor resolución y calidad de transmisión a cualquier dispositivo conectado.



L9H también cuenta con una nueva pantalla ALR de alta ganancia que brinda una imagen nítida y vibrante en cualquier condición de luz, lo que la convierte en el complemento perfecto para cualquier habitación.



La calibración de imagen fácil de la nueva pantalla ALR y el marco de nuevo diseño para un proceso de instalación más intuitivo y sin inconvenientes garantizan una configuración más rápida que nunca. El L9H viene en tamaños de pantalla de 100” y 120”, lo que lo convierte en la opción perfecta como televisor principal de una casa.



Smart Laser TV L5H 4K: Acceso a la experiencia de la pantalla grande



Dado que el interés por las experiencias de visualización de calidad cinematográfica no muestra signos de disminuir, el L5H ofrece un punto de entrada asequible a la categoría de Laser TV.



Equipado con una única fuente de luz láser azul X-Fusion y nueva compatibilidad con Dolby Vision para mejorar aún más la experiencia de visualización, el L5 brinda una imagen brillante y una experiencia inmersiva en cualquier entorno.



La adición de una pantalla ALR de alta ganancia diseñada para funcionar en todas las condiciones de iluminación, incluida la luz del día, garantiza que L5H brinde una experiencia televisiva óptima en cualquier habitación.



Características como el modo FilmMaker, una actualización de Google TV, la adición de Netflix, NEXTGEN TV y Airplay 2 brindan infinitas opciones de contenido. Con WiFi 6e y puertos HDMI de ultra alta velocidad, la transmisión está optimizada para todo tipo de contenido.



Los altavoces integrados de 40 W y Dolby Atmos para un sonido espacial inmersivo, el modo automático de baja latencia y las capacidades eARC brindan una experiencia de audio en el hogar igualmente impresionante para el L5H.



Con una imagen brillante, funciones de contenido, la opción de un tamaño de pantalla de 100" o 120" y un audio impresionante, el L5H es el paquete de inicio perfecto para aquellos que buscan elevar y actualizar su televisor principal a la pantalla grande.



La categoría Laser Cinema de Hisense trae el cine a casa con nuevas actualizaciones, tamaños más grandes, más flexibilidad y una amplia gama de precios para los entusiastas del cine en casa este año.



Con más de 15 premios el año pasado, incluidas designaciones como Best of Show y Editors Choice, los Laser Cinemas de Hisense ofrecen un rendimiento excelente a un valor increíble.



Cine láser PL1: la puerta de entrada al cine en casa



El nuevo PL1 Laser Cinema de Hisense es una opción versátil que pone al alcance de la mano la tecnología de alcance ultracorto, satisfaciendo la creciente demanda de cine láser. Con una lente ajustable de enfoque automático que varía de 80 a 120 pulgadas, PL1 permite flexibilidad en el tamaño de la pantalla y una variedad de configuraciones de cine en casa.



Una sola fuente de luz láser X-Fusion, 2100 lúmenes y láseres de filtro de color de fósforo y láser azul crean una imagen brillante y nítida con versatilidad para cualquier configuración de cine en casa nueva o existente. Las infinitas opciones de contenido de Google TV se proyectan en imagen 4K UHD, y la lente ajustable permite que aquellos que ya están familiarizados con la configuración de un proyector usen su pantalla preferida. Con funciones versátiles y accesibles, PL1 es la entrada perfecta a la categoría de cine láser.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters