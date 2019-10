CEO de Twitter, Jack Dorsey, sobre unirse a Libra: "Diablos, no"

Twitter nunca se unirá a Libra, así lo expresó su CEO Jack Dorsey en un evento de medios de la red social en la ciudad de Nueva York.

Dijo "demonios no" cuando se le preguntó si se uniría y explicó que la iniciativa de criptomonedas creada en Facebook no necesitaba ser una criptomoneda para lograr sus objetivos más amplios de democratizar el sistema financiero. "No sé si es un truco", dijo Dorsey, "pero una criptomoneda no era necesaria para que eso funcionara", de acuerdo con The Verge .

"No es un estándar abierto de Internet que nació en Internet", señaló Dorsey. "Nació de la intención de una empresa, y no es consistente con lo que personalmente creo y lo que quiero que nuestra empresa defienda".

Al mismo tiempo, Dorsey estaba ampliamente entusiasmado con las criptomonedas más descentralizadas, viéndolas como parte de una emergente comunidad internacional en línea. "Creo que Internet es algo así como un estado-nación emergente en casi todos los sentidos", dijo a la multitud. "Casi tiene una moneda ahora en forma de criptomoneda y bitcoin".

El proyecto Libra de Facebook ha golpeado una serie de contratiempos en las últimas semanas, comenzando con el retiro abrupto de Mastercard, Visa, Stripe y otros procesadores de pagos solo unas horas antes de la reunión inaugural de la Asociación Libra. Eso ha dejado a la asociación sin un procesador de pagos de Estados Unidos, Lo que significa que enfrenta un camino incierto para su lanzamiento en el futuro.

