CEO de Instagram: "el video es inevitable”

No está solo si cree que la fuente de prueba similar a TikTok de Instagram no está bien hecha , pero no espere que desaparezca por completo.



El CEO de Instagram responde a las críticas por copiar a TikTok: “El video es inevitable”



Como señala CNBC, el director de la red social, Adam Mosseri, publicó un clip de Twitter en el que reconoce que la transmisión de prueba centrada en el video "todavía no es buena" y debería mejorarse antes de que llegue a todos los usuarios de Instagram.



Sin embargo, sostuvo que Instagram invariablemente se volvería más centrado en videos con el tiempo, ya que ese es el contenido que la gente comparte. Acostúmbrate a ver más clips, en otras palabras.



Mosseri también defendió el aumento de publicaciones recomendadas en los feeds de los usuarios. Sostuvo que eran las formas "más efectivas e importantes" para que los creadores aumentaran su audiencia.



Los usuarios podían pausar todas las recomendaciones durante un mes si no estaban interesados, dijo.



La publicación de Twitter es efectivamente la respuesta de Instagram a una creciente reacción contra el feed de video y los esfuerzos de recomendación.



Kylie Jenner y Kim Kardashian criticaron a Instagram por "intentar ser TikTok”



Usuarios de alto perfil como Kylie Jenner y Kim Kardashian criticaron recientemente a Instagram por "intentar ser TikTok", mientras que las publicaciones y peticiones han llamado cada vez más al sitio de redes sociales a "hacer que Instagram vuelva a ser Instagram" volviendo su atención a las fotos.



Si bien Mosseri solicitó comentarios, no hay garantía de que Instagram cambie de rumbo. Meta tiene un largo historial de duplicación de funciones de redes sociales que representan una amenaza competitiva, incluidas TikTok y Snapchat.



El feed de prueba y las recomendaciones están claramente destinados a evitar que los usuarios de Instagram se desvíen hacia TikTok, y Meta está probando una estrategia abierta similar con Facebook.



Mientras Meta esté preocupada de que los rivales puedan tomar su base de usuarios, es poco probable que elimine por completo funciones como estas.



