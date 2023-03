Cuando se trata de ciberseguridad siempre nos aconsejan, además de contar con un antivirus en todos nuestros dispositivos, no dar clic en enlaces sospechosos, no descargar apps fuera de las tiendas oficiales y no proporcionar información personal a cualquiera. Pero incluso siguiendo esas buenas prácticas, hay una vulnerabilidad que afecta a ciertos celulares solo por su número.

Lo anterior es posible debido a una falla en el procesador de los dispositivos que está poniendo en riesgo a millones de usuarios que, sin realizar alguna acción o cometer un error, pueden perder el control de sus celulares.

Conoce a qué smartphones les afecta este problema y qué puedes hacer al respecto.

Google advierte de celulares que pueden ser hackeados de manera remota

De acuerdo con un informe dado a conocer por Project Zero, un equipo de analistas de seguridad de Google encargado de encontrar ataques de día cero, un error en los procesadores Exynos está dejando vulnerables a diversos modelos de celulares.

Imagen: Unsplash

En el informe los especialistas señalan que a fines de 2022 y principios de 2023 informaron sobre 18 vulnerabilidades de día cero en los procesadores producidos por Samsung.

Las 4 vulnerabilidades más graves permiten la ejecución remota de código malicioso, es decir que permiten que un atacante comprometa un teléfono sin interacción del usuario, basta con que el hacker conozca el número de teléfono de la víctima para infiltrarse en su smartphone de forma silenciosa.

Las características de esta falla llevan a los expertos a advertir que los atacantes podrían crear rápidamente un exploit operativo para comprometer los dispositivos de forma silenciosa y remota.

El resto de las vulnerabilidades detectadas también son un riesgo, pero no tan grave, ya que requieren un operador de red móvil malicioso o un atacante con acceso local al dispositivo.

Leer también: 4 tips claves para proteger tu cuenta de WhatsApp

Celulares Samsung, Pixel y Vivo pueden ser hackeados a la distancia

Con base en el informe dado a conocer por Google, son varios los modelos de celulares que están equipados con el procesador Exynos de Samsung y por lo tanto podrían ser hackeados a la distancia, con solo su número de teléfono.

La lista de los celulares afectados es:

Samsung de las series S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21s, A13, A12 y A04.

Vivo de las series S16, S15, S6, X70, X60 y X30.

Pixel 6 y Pixel 7 de Google.

Imagen: Google

Los anteriores son los modelos más comunes y conocidos. Sin embargo, vale la pena revisar cuál es el procesador de tu equipo pues cualquiera con el Exynos Auto T5123, está en grave peligro.

Los analistas de Google ya dieron a conocer sus hallazgos a cada una de las marcas. No obstante, hasta ahora se sabe que solo los dispositivos Pixel recibieron una solución para las cuatro vulnerabilidades graves de ejecución remota, pero se espera que en breve todos reciban la actualización necesaria.

Mientras ello sucede la recomendación de Google es desactivar las llamadas Wi-Fi y Voice-over-LTE (VoLTE) en la configuración del dispositivo. Y, en cuanto aparezca la alerta de actualización, acepta para que estés lo más protegido posible.

Leer también: Cómo saber si una llamada perdida es fraude o spam

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters