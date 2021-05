Celebra el Día de Star Wars con stickers, memes y animaciones

Star Wars es una de las franquicias más populares de la historia. Sus películas, series, videojuegos, juguetes, tienen millones de fanáticos alrededor del mundo. Y, el 4 de mayo es su día por lo que en internet puedes encontrar muchas opciones para conmemorar esta fecha.

Primero te explicamos que la razón por la cual este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars es debido a la similitud del sonido al pronunciar en inglés, “May the fourth” y la famosa frase de la saga “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

El Star Wars Day nació a partir de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de la nota “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (que este día cuarto te acompañe), con la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher (conocida como la Dama de Hierro) por su nombramiento como primera ministra del país. Esta frase es la que daría lugar al juego de palabras “May the Force be with you”, cita que caracteriza al filme “Star Wars: Episode IV - A New Hope” estrenado el 25 de mayo de 1977.

Desde hace algunos años, los fans de la franquicia creada por George Lucas, han instituido este día para celebrar la historia de la saga vistiéndose como sus personajes favoritos o recordando algunos de los mejores momentos del universo, tanto el antiguo como el extendido.

Si eres amante de la franquicia a continuación te damos algunas opciones para celebrar.

Google

El internet se llena de búsquedas relacionadas con Star Wars cada 4 de mayo. Tan solo en 2020, de acuerdo con Google algunos de los términos más buscados por los internautas incluyeron a Yoda, Darth Vader, Kylo Ren, Rey, Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi.

En México, las preguntas más consultadas sobre el tema incluyeron: ¿Qué significa Star Wars? ¿En qué orden ver Star Wars? ¿A qué compañía pertenece Star Wars? ¿Por qué no tiene créditos Harrison Ford en Star Wars? ¿En qué año salió la primera película de Star Wars?

Para celebrar solo tienes que entrar al buscador y escribir May the 4th be with you para ver una animación con algunos de los elementos más representativos de la franquicia.

Si buscan en google Star Wars day les aparece esta animación, inténtenlo #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/WZ4LCoZU6R — Ale Orozco (@alejandrorozzco) May 4, 2021

También puedes buscar en Google grogu o bebé yoda y utilizar la tecnología de Realidad Aumentada para ver a este tierno personaje a tu lado.

¡Es hoy! y tienes dos formas de celebrar con Google el Día de #StarWars Desde tu busca en Google ‘grogu’ o ‘bebé yoda’ y llévalo a tu espacio con la vista 3D

Desde tu o escribe en Google ‘Star Wars’ y mira lo que sucede#MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay #MayThe4th pic.twitter.com/6FP3JmS86A — Google en español (@googleespanol) May 4, 2021

Sticker en WhatsApp

Otra alternativa que tienes para conmemorar este día, y demostrar tu amor por la saga todo el año es descargar los stickers de WhatsApp de uno de los personajes que está más de moda: Baby Yoda.

Primero te recordamos que para aumentar tu colección de stickers desde la propia app de mensajería solo tienes que entrar a alguno de tus chats, elegir la carita y después el símbolo que representa a los stickers, tal como si fueras a buscar y enviar alguno. Entonces da clic en el signo de más que aparece al final del menú, del lado derecho, y verás una lista con las opciones disponibles.

Si ninguna te convence, ve hasta el final de la lista y verás la opción para ir a tu tienda de aplicaciones. Una vez ahí puedes buscar dos packs de stickers: “Baby Yoda Stickers” y "Stickers Baby-Yoda", da clic en la que prefieras y listo, ya los tendrás en tu teléfono para poder usarlo en tus mensajes.

Los memes

Como siempre los memes no podían faltar en esta ocasión y, a continuación te dejamos algunos de los mejores.

No hay cuerpos..

Natural

Sacame una foto así como que la fuerza me acompaña..#MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/eQ20tcbjZ2 — Juan Mauro (@juanemauro) May 4, 2021

Sigamos cuidándonos

Si Vader usa bien su mascarilla aun con su casco y todo usted puede ponérsela bien también #StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/W0uLIUbR7l — thelma (@thelma_garay) May 4, 2021

Insistimos

¿En qué nivel están hoy?

No está mal sentir esas emociones, pero lo importante es no tomar decisiones basadas en ellas. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/tAu1ibtHZt — Wilfredo Munguía (@willitoka) May 4, 2021

Una fecha especial

¿Y qué importa lo que piensen los demás?

Una de las grandes frases

Hoy es un día muy especial para mi, es el día de mi saga favorita, algo que para mi es mucho mas que es eso.

Que la fuerza los acompañe #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/U4W3zy8GtX — (@lcs_left) May 4, 2021

Referencias divertidas…

A celebrar

No todos entienden

Están todos celebrando el #StarWarsDay y yo que no vi ninguna estoy así: pic.twitter.com/Nm4BdsMRMK — Sailor Satan (@SailorSatanArg) May 4, 2021

Dos clásicos

Por ti le agarre gusto ah star wars@franco_esca feliz día #StarWarsDay pic.twitter.com/kBxdRFy9z0 — juan manuel (@Juan1991De) May 4, 2021

Otro fan

Hoy es el #StarWarsDay y esto sucedió. Sorry not sorry: pic.twitter.com/UULtJsSDTm — alf (@alfmondblossom) May 4, 2021

Es importante alimentarse bien

#MayThe4thBeWithYou Que la fuerza los acompañe pic.twitter.com/i9QoUrUXDt — Macsito de estar guars (@MaxYael625) May 4, 2021

Feliz día de Star Wars