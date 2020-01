Celebra el día de la enfermera y enfermero con memes

En México, el Día de la Enfermera y el Enfermero se celebra desde 1931 los días 6 de enero. Aunque existen un par de versiones distintas del por qué se festeja ese día, es innegable que la labor de estos profesionales debe ser reconocida. Y como el internet no perdona, en las redes sociales se han desatado los memes.

El amor es un concepto con múltiples significados pues para cada persona es algo distinto. Sin embargo, existen cualidades – y profesiones – que tienen mayores beneficios a la hora de conquistar al crush en cuestión.

A quien nunca le haya dado flojera ir a trabajar, que tire la primera piedra. Las excusas que a veces se nos ocurren para no ir a laborar son bien creativas (aunque no siempre las llevemos a cabo). Las enfermeras y enfermeros no son la excepción.

En cualquier área profesional, existen días más demandantes que otros. Seguramente a ellos también les pasa que tienen días en los que terminan alucinando bolsas de suero y jeringas. Un abrazo entre colegas nunca hace daño, más cuando llegan a tomar tu puesto.

Bien dicen que uno nunca sabe cuándo podrías necesitar de la ayuda de alguien y por eso, siempre hay que ser amable y educado… Quién sabe qué haya pasado en esa relación.

Las mamás siempre se las ingenian para reutilizar y sacarle provecho a todo. Desde los moldes de la crema y mayonesa hasta nuestra propia profesión.

Las redes sociales han tomado un papel importante en nuestra vida. Pero a veces hay que saber cuándo parar para que no te pase lo de este meme.

Tratar y atender a todo tipo de gente no debe ser sencillo, por eso hay que aceptar que ellas también tienen derecho a un pequeño rato de esparcimiento y humor.

A todas las enfermeras y enfermeros, que tengan un buen día y gracias por su labor.