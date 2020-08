Borra estos editores de fotos de tu celular, tienen virus

Una de las recomendaciones más importantes para mantener tus dispositivos seguros es solo descargar aplicaciones de las tiendas oficiales, como la Google Play Store de Android. Sin embargo, vale la pena estar al pendiente de las evaluaciones de las empresas de ciberseguridad para saber si hay alguna reportada como maliciosa, como acaba de suceder con 19 apps.

El equipo de inteligencia de amenazas de la empresa White Ops descubrió una serie de aplicaciones que se hacen pasar como herramientas legítimas en la tienda pero que, en realidad, transportan adware, es decir un software que genera ingresos para su desarrollador al generar automáticamente anuncios en la interfaz de usuario.

La mayoría de las aplicaciones reportadas eran editores de fotos que prometían a los usuarios difuminar el fondo de sus imágenes de forma gratuita.

Aunque muchas de estas apps ya no están disponibles en la Play Store el daño ya está hecho. Los usuarios han descargado estas aplicaciones millones de veces solo para darse cuenta no solo que no hacen lo que prometen, sino que llenan sus dispositivos de publicidad no deseada.

Una característica de estas apps es que, una vez que los usuarios las descargan, muestran un mensaje de error y desaparecen de su lista, lo que hace más complicado el poder eliminarlas. La buena noticia es que, al parecer, el malware no está destinado a robar datos de los usuarios, aunque es importante eliminarlas para que dejen de causar problemas.

Si te enfrentaste a esta situación y crees que tu celular podría estar en riesgo, la recomendación es ingresar a la sección de administración de aplicaciones en la configuración de tu teléfono, o bien, buscar otra vez en la Play Store en donde te aparecerá un mensaje de que ya está instalada y podrás borrarla.

El reporte de White Ops indica que las aplicaciones en conjunto registraron más de 3.5 millones de descargas. La que logró más éxito entre los usuarios registró más de 500 mil descargas, mientras que la app menos descargada acumulaba más de 5 mil descargas.

La palabra clave que los ciberdelincuentes utilizaron para atraer a sus víctimas fue "desenfoque", de manera que ten cuidado cuando busques alguna app con este tema.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que los delincuentes informáticos han logrado burlar el análisis de poderosas herramientas de Google como Play Protect y han sido denunciadas por empresas de ciberseguridad.

Las apps que debes borrar

Estas son las aplicaciones que han sido reportadas como maliciosas. Si las ves en la Play Store no las descargues y, si ya las tienes, es mejor que las elimines.

Auto Picture Cut

Color Call Flash

Square Photo Blur

Square Blur Photo

Magic Call Flash

Easy Blur

Image Blur

Auto Photo Blur

Photo Blur

Photo Blur Master

Super Pantalla de llamada

Square Blur

Square Blur Master

Smart Blur Photo

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

Blur Photo Editor

Blur Image

Recomendaciones

Para protegerte de esta y otras amenazas móviles la compañía Avast propone las siguientes recomendaciones:

Antes de descargar una nueva aplicación, verifica las calificaciones de otros usuarios.

Presta atención a los permisos que solicita una aplicación. Si crees que está solicitando más de lo que promete entregar, toma tus precauciones.

Usa una tecnología de seguridad en todos sus dispositivos y, cada cierto tiempo, corre los sistemas para detectar posibles amenazas.

Si detectas algún comportamiento extraño en tu celular, como la aparición de publicidad no deseada o que la batería dura mucho menos tiempo, analiza a partir de qué fecha está sucediendo para poder identificar si está siendo causado por la app en particular.