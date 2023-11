El mundo de la tecnología se va a volver loco, la temporada de ofertas aún no se termina. Si te quedaste con ganas de comprar una laptop, una computadora All In One, una impresora o alguno de los productos HP, entonces, te tenemos buenas noticias. ¡Se vienen muchas ofertas HP y descuentos por su Black Week y su Cyber Week!

Y no te preocupes, que aquí te vamos a contar todo lo que necesitas saber de estas dos celebraciones. Desde sus promociones, cupones de descuento, productos en oferta y los mejores tips de ahorro.

¿Qué es la Black Week HP?

La Black Week HP, es la semana del Black Friday, traducido como el viernes negro, el cual es un evento anual, festejado un día después del día de gracias, en la que muchas comercios, bancos y marcas como la tienda de HP ponen grandes descuentos y ofertas en muchos de sus productos. El Black Friday, comenzó en Estados Unidos de América, pero hoy en día inaugura las compras navideñas en muchos países del mundo.

Este año ya ha comenzado y nos ha sorprendido con miles de promociones y ofertas, las cuales puedes aprovechar para comprar todo lo que necesitas hasta el día 26 de noviembre. En HP puedes encontrar una gran selección de productos, que van desde laptops, desktops, monitores y hasta accesorios como teclados y mochilas con hasta un 40% de descuento más un 10% adicional utilizando el código promocional BLACKHP antes de finalizar tu compra.

Por ejemplo, te hablaremos de la HP All in One Pro 240 G9, ideal para tener en oficinas y comercios por su diseño moderno, sencillo y confiable, así como por su veloz procesador Intel que sumado a su gran pantalla de 23,8 pulgadas ayudarán a que tu negocio no se detenga. Lo mejor de todo es que tiene un valor de $15,999.00 pesos MXN pero puedes llevarla en tan solo $12,849.00 MXN gracias a la Black Week. Y eso no es todo, al utilizar el cupón HP: BLACKHP te rebajan un 10% de descuento adicional.

También puedes aprovechar para comprar una computadora portátil, ideal para quienes gustan de la versatilidad y practicidad de este tipo de modelos. Te recomendamos la Notebook con Windows 11 PRO, perfecta para llevar a la escuela, hacer tareas en casa o trabajar remotamente, tiene hasta un 40% de descuento, envío gratis a la puerta de tu casa, hasta 15% de bonificación pagando con tarjetas participantes y hasta 24 meses sin intereses utilizando tu cuenta de Paypal.

¿Cuándo es la Cyber Week HP?

La Cyber Week HP inicia el lunes 27 de noviembre y termina hasta el 3 de diciembre del 2023. Por lo que tendrás otros 7 días adicionales para comprar exclusivamente en la tienda en línea de HP México una amplia selección de productos de su catálogo con promociones y códigos de descuento exclusivos dejándolos a un precio que no querrás dejar pasar.

¿Qué ofertas HP puedo esperar en la Cyber Week?

Como cada año, durante la Cyber Week la tienda en línea de HP, reconocida por sus laptops, desktop All In One, impresoras y sus rendidoras tintas y accesorios de calidad, no nos decepciona durante esta semana de ofertas.

Esto gracias a que suelen poner significativos descuentos en sus laptops como las Pavillion, Envy y Spectre, caracterizadas por un elegante diseño y gran potencia, o sus computadoras All In One y Gaming que suelen ser protagonistas en sus promociones. Además, sus impresoras Smart Tank, monitores de alta resolución y accesorios, como teclados retroiluminados y ratones ergonómicos también tienen reducciones de precio. Lo que convierte a la Cyber Week en una gran oportunidad para aquellos que desean mejorar su espacio de trabajo y actualizar sus equipos.

Esperamos que con esto ya te sientas preparado para aprovechar al máximo todas las promociones HP de esta Black Week y la Cyber Week. No olvides que lo mejor es estar atento a las ofertas y descuentos disponibles para que si encuentras una buena oferta no la dejes ir.