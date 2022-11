Autodesk: Descubre todo sobre los mejores software de diseño

Si eres arquitecto, ingeniero, o si estás estudiando para serlo, o trabajas en áreas relacionadas a la construcción, manufactura y diseño de productos seguramente ya conoces alguno de los programas de Autodesk o has escuchado hablar de ellos. Pero si aún no los conoces o no del todo entonces no te preocupes que aquí te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre los mejores programas de diseño de Autodesk. E incluso te vamos a contar cómo puedes aprovechar las promociones Autodesk en su Cyber Week hasta este primero de diciembre para adquirir tu software de diseño favorito a un precio increible.

¿Qué es y para que sirve Autodesk?

Autodesk es una compañía estadounidense líder en tecnología de diseño y creación que se dedica al desarrollo de softwares de diseño en 2D y 3D. Actualmente cuenta con una gran variedad de softwares para el diseño e ingeniería de productos, arquitectura, construcción, infraestructuras, simulación y análisis, modelado 3D e incluso para videojuegos, realidad virtual, cine y efectos visuales disponibles para computadoras Mac y Windows. La principal función de Autodesk es ayudar a que miles de profesionales puedan diseñar y crear proyectos de alta calidad que sean innovadores, funcionales y que además con los flujos de trabajo digitales logren reducir de manera importante tiempo y costos.

¿Cuáles son los programas de Autodesk?

Autodesk es más conocido por Autocad, Revit y otros de sus programas que te contaremos en esta sección pero la compañía cuenta con una gran cantidad de softwares que ayudan a miles de empresarios, estudiantes y profesionales de distintos ámbitos a lograr sus proyectos de diseño y objetivos, por lo que si quieres conocer el resto de programas por área o función te invitamos a visitar su sitio web.

Arquitectura, ingeniería y construcción

Autocad: millones de personas confían en el software de CAD 2D y 3D para dibujar, crear diseños con sólidos, superficies y objetos de malla y automatizar sus tareas con la comparación de dibujos, el recuento de objetos, la adición de bloques, la creación de planificaciones y mucho más.

Revit: Este software de BIM para diseñadores, constructores y emprendedores sirve para modelar en 3D formas, estructuras y sistemas en 3D con exactitud paramétrica, precisión y facilidad, así como agilizar la documentación al utilizar herramientas especializadas en un entorno BIM unificado.

Manufactura y diseño de productos

Inventor: Con este poderoso software de diseño mecánico podrás visualizar y hacer realidad tus ideas más ambiciosas. Gracias a su combinación potente de capacidades de diseño paramétrico, directo, de formas libres y basado en reglas. Además de sus herramientas integradas para chapas de metal, diseño de estructuras, tubos y tuberías, cables y arneses, presentaciones, renderización, simulación, diseño de mecanizado y mucho más.

Fusion 360: Unifica el diseño, la ingeniería, la electrónica y la manufactura gracias a la integración de software CAD, CAM, CAE y de circuitos impresos de modelado 3D basada en la nube para el diseño y la manufactura de productos. Diseña y proyecta productos del modo que desees para garantizar su ajuste, estética, forma y función para ahorrar tiempo y dinero al fabricar piezas de calidad más rápido.

Medios y entretenimiento

3ds Max: Es el software ideal para darle vida a entornos y paisajes con las poderosas herramientas de modelado y crear mundos masivos espectaculares, diseños y utilería con alto nivel de detalle con las herramientas intuitivas para texturizado y sombreado, iterar y producir renderizadores de nivel profesional con total control artístico.

Maya: Con este software de efectos visuales y animación 3D puedes crear mundos expansivos, personajes complejos y creíbles rápidamente con las herramientas de animación, efectos realistas y deslumbrantes, como explosiones y simulación de textiles al igual que los de tus películas y series favoritas. Da forma a escenas y objetos 3D con herramientas intuitivas de modelado y deja que tu creatividad se pueda visualizar y compartir con el mundo.

¿Qué es Autodesk para estudiantes?

Autodesk permite que los estudiantes y docentes obtengan acceso para educación gratuita por un año a sus productos y servicios, el cual es renovable siempre que sigan cumpliendo con los requisitos. Si quieres saber si cumples con los requisitos visita autodesk.mx en la sección de educación. Si no eres estudiante o docente de igual forma puedes explorar todos sus tutoriales gratuitos, así como descargar sus versiones de prueba para que descubras todas las posibilidades de los software de Autodesk.

Esperamos que esta información sobre Autodesk haya sido de gran ayuda para ti.