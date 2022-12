Astrazeneca, innovación más allá de los medicamentos

AstraZeneca tuvo una gran exposición en la opinión pública al desarrollar una de las vacunas para enfrentar la pandemia por COVID-19. Aunque la biofarmacéutica sueco-inglesa no tenía antecedentes diseñando vacunas pudo entregar una de las más aplicadas en el mundo en tiempo récord.



Astrazeneca, innovación gracias a los avances tecnológicos



Este hito se logró en gran medida por la colaboración entre virólogos y científicos a nivel mundial, a la amplia experiencia biofarmacéutica de AstraZeneca, pero también a un elemento muy importante: la tecnología.



La compañía cuenta con dos Centros Globales de Innovación y Tecnología, uno de ellos en Chennai India y otro en la ciudad de Guadalajara en México.

En Tech Bit tuvimos la oportunidad de recorrer este centro y conversar con Cindy Hoots, Jefa de Información Global para la AstraZeneca.



“El desarrollo de nuevos medicamentos ha tomado una velocidad sin precedentes, para nosotros contar con un centro de tecnología en México era muy importante, aquí existe mucho talento y comparte horario con Estados Unidos, pero estar aquí en Guadalajara no solamente cumple con nuestras necesidades, sino que nos permite alcanzar nuevos talentos y tener un gran impacto en la comunidad”.



Nuevos procesos y metodologías



En el CIGT de Guadalajara laboran 600 personas que están dedicadas completamente a brindar soluciones tecnológicas para que la farmacéutica desarrolle nuevos procesos y metodologías para la elaboración de moléculas que conformen nuevos medicamentos, así como de mantener una robusta capa de ciberseguridad, tratamiento de datos, cumplimiento normativo y desarrollo de software para uso interno, aunque uno de sus focos primarios es el uso de tecnologías de vanguardia para acelerar la llegada de nuevos medicamentos.



“Uno de nuestros grandes retos es acortar el periodo entre el descubrimiento de una nueva molécula y su llegada al mercado, con inteligencia artificial hemos podido atacar esa necesidad, la IA nos permite analizar la información que se encuentra en publicaciones, gacetas médicas y otros documentos y nos permite ver qué tipo de molécula podría ser la más idónea para cierto tipo de tratamientos, en un segundo momento podemos usar la IA para predecir a qué tipo de pacientes puede ayudar, que probabilidad de éxito tiene la molécula, antes esto requería de muchos ciclos, pero el uso de estas tecnologías nos permite simular varios escenarios y utilizar los datos resultantes para crear iteraciones de la molécula mucho más rápido”.



AstraZeneca utiliza IA



Con el uso de IA, AstraZeneca ha logrado reducir en 50% el tiempo que lleva descubrir una nueva molécula y entender en qué tipos de afecciones o enfermedades puede ser eficaz. Pero el uso de tecnología no se detiene allí, la elaboración de los medicamentos mismos está rodeada de tecnología de punta.



“En nuestras plantas utilizamos diversas tecnologías, una de ellas los Gemelos Digitales para modelar la forma en que las plantas trabajan y predecir cuándo una máquina requerirá mantenimiento o qué tan bien va el proceso de fabricación, tenemos medicamentos que pueden llevarse hasta 21 días en su elaboración, y estas tecnologías nos brindan datos de cómo va el proceso y asegurarnos que todo está en orden, finalmente especialmente después de la pandemia comenzamos a buscar formas de acercarnos digitalmente a los expertos médicos para ofrecerles toda la información que tenemos disponible al respecto. Quizás estuvieron todo el día viendo pacientes y al final del día ahora cuentan con una plataforma en donde pueden conocer sobre nuevos medicamentos que pueden ser útiles para el tratamiento de sus pacientes”.



Cindy Hoots ha tenido una trayectoria importante en empresas transnacionales dejando su huella de liderazgo y su pasión por la tecnología. Una de sus grandes motivaciones es abrir los espacios de tecnología para hacerlos mucho más diversos y es algo que se nota en el CIGT de Guadalajara en donde alrededor de 40% del personal son mujeres, algo destacable en la industria tecnológica.

“Somos la tercera mejor empresa para trabajar en tecnología en México solamente por detrás de Cisco y Dell de acuerdo con Best Places to Work, para una empresa que no se dedica a la tecnología, sino a la biofarmacéutica esto es un gran logro. Creo que las mujeres desempeñan sin duda un gran papel y hemos buscado que más y más de ellas se sumen y vean que hacer una carrera en tecnología es posible, tenemos que hacer visibles esas posiciones para las mujeres al grado que digan “yo quiero esa posición” que se atrevan a ir por ello y a abrirse camino. Pero además de ello, creo que debemos fomentar una cultura de la inclusión, de nada nos sirve ser una empresa diversa, donde haya personas de diferentes géneros o nacionalidades si no existe inclusión, si no los haces sentir parte de la cultura y de la riqueza que sus talentos e ideologías suman a la organización, nosotros hemos fomentado la idea de la empresa inclusiva-diversa y creo que eso es algo que se refleja en el número de mujeres que se suman a trabajar con nosotros y se quedan”.



Una de las iniciativas del centro es un bootcamp en el que jóvenes egresados de carreras técnicas del Conalep son seleccionados por su perfil y desarrollados para insertarse ya sea en la compañía o en alguna otra del clúster tecnológico de la región.



“Son jóvenes que salen de educación técnica que muchas veces no tienen las mismas oportunidades frente a las grandes universidades, nosotros nos hemos acercado a ellos y queremos lograr que la mayoría de ellos se quede con nosotros debido a sus perfiles, queremos que los jóvenes de la región sepan que no importa la procedencia, el talento será siempre reconocido y bienvenido y es algo que queremos replicar de manera global”.

