Asiste a este evento gratuito de liderazgo digital

El próximo 9 de octubre se llevará a cabo en el Garage Cluster de Polanco, Ciudad de México, “The Next About Digital Leaders”, evento en el que expertos de firmas como IBM y Nestlé te explicarán todo lo que necesitas saber sobre nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Blockchain o la Computación Cuántica.

Este evento de carácter gratuito, está organizado por la escuela de negocios digital IEBS y tiene como objetivo divulgar el optimismo digital a través de ponentes inspiradores como Néstor Márquez, Top Digital Voice in Latam y CEO de Grupouno México y Presidente del Institute for Exponential Growth (INSTEG).



Otros ponentes destacados serán Emmanuel Olvera, Country Manager de Empleos TI; Baltazar Rodríguez, Senior Architect, Blockchain Engagement Leader y Technology Evangelist e IBM; Salvador Rochin, CEO de la Startup Napify; Luis Macin, VP de eCommerce en Nestlé y Oscar Fuente, Fundador y Director de IEBS Business School, quien actuará como presentador del evento.

The Next About Digital Leaders será retransmitido por streaming abierto, a todo el mundo habilitando la capacidad de acceder a este conocimiento a cualquier persona en México y América Latina.