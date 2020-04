Así se vería el nuevo dualsense en diferentes colores

#Gamers

La compañía Sony mostró recientemente la nueva apariencia de su control para su próxima consola, el Playstation 5, el DualSense.

Este será el primero de los controladores de Sony en lanzarse con un diseño de dos tonos en lugar de un tono uniforme. Los colores elegidos por la firma son blanco y negro dividido entre diferentes secciones, los cuales se acentúan por la nueva colocación de las barras de luz a un lado del panel táctil.

Aunque la firma no ha señalado si lanzará más esquemas de colores y estilos para estos controles a lo largo de la generación, los usuarios de las redes sociales ya se dieron a la tarea de imaginar cómo luciría el nuevo mando de Sony en otras tonalidades.

Por ejemplo, el usuario de Twitter @orcastraw reemplazó las secciones negras con un rosa claro.

Okay, but what if it was pink?? pic.twitter.com/dA7XqiO6mP

De igual forma, otro usuario imaginó cómo se vería el DualSense con un esquema de color más tradicional.



Por su parte, el usuario @thefleshmonk imaginó cómo se luciría el DualSense si fuera amarillo, rosa, negro y azul claro.



Te mostramos otras combinaciones de colores de usuarios de internet.

The PS5 DualSense Controller in the original white. I've added some colored mockups in case you need to visualize possible custom options. I'm really excited by these. Thank you @PlayStation pic.twitter.com/Blwd5SIqCz

