Así puedes compartir tu ubicación incluso con el celular apagado

Ya sea dentro o fuera de la red, la seguridad es un tema que debe estar presente en todo momento y, para nuestra fortuna, en la actualidad contamos con ciertas herramientas digitales que nos permiten cuidar de las personas que nos importan y hasta de nosotros mismos, por ejemplo, con el simple movimiento de un dedo sobre un celular para compartir la ubicación.



Una de las principales funciones de seguridad que muchos usuarios de smartphones usan siempre que tienen que salir de casa es compartir su ubicación. Por eso, hoy en TechBit te enseñamos cómo puedes utilizar esta herramienta en Android y iPhone y hasta cómo hacerlo aunque tu celular esté apagado o no tenga internet.





Foto: Pixabay

¿Cómo compartir tu ubicación con internet o datos?

Antes de comenzar con la lista de recomendaciones, es importante saber que para que nuestra ubicación sea rastreada, debemos tener tanto el GPS como los datos móviles activados. Si cuentas con conexión una de las opciones más sencillas que puedes utilizar es la siguiente:



WhatsApp es la app de mensajería más usada del país, por este motivo es la primera opción que podría llegar a nuestra mente si queremos que alguien sepa dónde nos encontramos.



Su función “ubicación en tiempo real” permite compartir tu ubicación durante un plazo de tiempo específico (15 minutos, 1 hora y 8 horas) con un contacto y hasta un grupo de chat. Con esta herramienta las personas con las que compartas esa información podrán seguirte de manera precisa y actualizada todo el tiempo que tú se los permitas. Puedes activar esta función de la siguiente manera:



- Primero activa el permiso de ubicación de la app en tu celular, para ello, desde la configuración de tu teléfono ve a Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas> Permisos de Apps > Ubicación, y ahí activa la opción para WhatsApp.

- Ahora, dirígete al chat de la persona a la que quieres compartir tu ubicación, y selecciona el ícono de clip en la barra de mensajes.



Foto: WhatsApp

- Toca la opción de Ubicación y luego Ubicación en tiempo real.

- Selecciona el tiempo que quieres compartir tu ubicación, y finalmente toca el botón de enviar.



Fuente: WhatsApp

¿Cómo compartir mi ubicación desde Google Maps?

Otra opción es informar sobre tu ubicación desde Google Maps, la ventaja en este caso es que se puede usar aunque el historial de ubicaciones esté desactivado.



Para utilizar la función debes tener la app de Google Maps descargada y haber iniciado sesión, después, haz lo siguiente:



- Entra a la app y toca tu foto de perfil, está en la parte superior derecha de la pantalla.

- Ahora, ve a “Compartir ubicación” y si nunca has usado la función, te aparecerá un mensaje con el título “mantente en contacto”, tan solo vuelve a seleccionar el botón de “Compartir ubicación”.



Foto: Google

- Toca la opción “Añadir personas” y ahora podrás escoger cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación, y la persona que quieres que te vea.

- Finalmente, da clic en "Compartir" y a partir de ese momento el usuario a quien le mandaste tu ubicación podrá saber dónde te encuentras y hasta el porcentaje de batería de tu celular.



Si el destinatario no tiene una cuenta de Google, el procedimiento es el mismo, solo que en lugar de seleccionar a algún contacto, debes seleccionar la opción “compartir ubicación con un vínculo”. Posteriormente, copia el link y mándaselo por mensaje de WhatsApp, SMS o correo a quien tú quieras.



Foto: Google



Comparte tu ubicación desde un iPhone

Esta función es más fácil en dispositivos iOS, ya que los iPhone cuentan con una app dirigida únicamente a localizar estos celulares, tal app se llama “Buscar mi iPhone” y así puedes aprovecharla:



- Abre la app Encontrar y selecciona la opción “Personas”.

- Da clic en “Compartir mi ubicación”.

- Ingresa el nombre o el número de teléfono de la persona con quien deseas compartir tu ubicación, recuerda que también debe ser usuario de iOS, preferentemente de un iPhone.

- Selecciona “Enviar”,

- Por último, elige cuánto tiempo quieres compartir la ubicación, y presiona “OK”.

¿Cómo compartir mi ubicación si mi celular Android está apagado?

Saber la localización de un teléfono puede ser muy útil, incluso, puede llegar a salvar vidas, es por ello que es una buena opción tener el GPS y los datos activados siempre que salgamos de casa. Pero, ¿qué ocurre cuando por algún motivo el smartphone está apagado o no tiene internet?



Lo primero que debemos hacer es activar el historial de ubicaciones:



- Desde la configuración del celular Android, nos dirigimos a la opción de Privacidad > Opciones avanzadas > Historial de ubicaciones de Google, y lo activamos.

- El siguiente paso es descargar la app “Encontrar mi dispositivo” (es oficial de Google) desde algún otro celular.

- Una vez descargada, iniciamos sesión de Google, pero con el correo y contraseña vinculados al celular que queremos buscar.

- Ahora ya podremos ver la última conexión a internet y ubicación del dispositivo que queremos encontrar, así como su nivel de batería.





Foto: Google

Hay que señalar que no es el método más preciso, puesto que registra la última ubicación y conexión a la red, por eso es importante tener activo el GPS y, si es necesario, darle la contraseña y correo a una persona de confianza, si lo que queremos es que nos puedan rastrear pero no contamos con internet.

¿Cómo compartir mi ubicación si no tengo internet o mi iPhone está apagado?

Si quieres que te localicen desde un iPhone, pero no tienes internet, debes activar la red “Encontrar”:

- Abre la app “Configuración”, toca tu nombre y, luego, “Encontrar”.

- Activa la opción “Compartir mi ubicación”, y después da clic en “Buscar mi dispositivo”.

- Ahora, abre la app “Encontrar”, selecciona "Personas" y después "Compartir mi ubicación".

- Ingresa el nombre o número de teléfono de la persona con la que quieres compartir tu ubicación, y por último lo envías.



Si activas la red de Encontrar, podrás ver la ubicación del dispositivo aunque no tenga conexión WiFi ni red celular, ya que es una red encriptada que no depende de internet, incluso, si el iPhone está apagado, se quedará guardada la última localización del dispositivo durante 24 horas, así que en ese tiempo se podrá saber su ubicación.



Ahora ya lo sabes, no solo las apps de movilidad tienen la opción de compartir ubicación. Es buen momento para familiarizarte con estas opciones de seguridad.



