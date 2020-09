Así de fácil pueden robarte dinero a través de las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un gran medio para estar en contacto con tu familia, tus amigos y hasta con los famosos. Sin embargo, ya te hemos hablado de los peligros que pueden representar si compartes mucha información personal o si no te cuidas de estafas. De hecho es más fácil de lo que crees caer en una trampa.

Considera la importancia de seguir las mejores prácticas de seguridad. Si llegaras a caer en una trampa de suplantación de identidad o clonación de cuentas en redes sociales no solo podrías perder imágenes e información que valoras sino que podrías poner en peligro a tus contactos, por ello es tan importante que aprendas a protegerte.

Y es que, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad ESET, los engaños de ingeniería social siguen vigentes y la suplantación de identidad para obtener algún beneficio monetario ha aumentado en redes sociales y comparten cómo operan los delincuentes informáticos para que tengas cuidado.

Pará entender cómo actúan los usuarios frente a los posibles engaños, el investigador de ESET, Jake Moore, decidió clonar su propia cuenta de Instagram con un teléfono de repuesto e imitar el accionar de los cibercriminales. La única diferencia de su nueva cuenta, además de la cantidad de seguidores, fue un cambio en la biografía en la que incluyó un texto que decía “CUENTA NUEVA DESPUÉS DE PERDER EL ACCESO A LA ORIGINAL”.

Posteriormente el especialista comenzó a seguir a 30 de sus amigos, 10 de ellos con cuentas privadas, por lo que requerían aceptación, y 20 con cuentas públicas. “Esperaba que alguien me contactara por otra vía de comunicación que no fuera mensaje de Instagram para comprobar si yo había hecho la solicitud, particularmente, debido al rol en el que me desempeño laboralmente y a la vergüenza a la que podría haber sido expuesto si hubieran clonado mi cuenta, pero nadie lo hizo”, comentó Moore.

Replicando el actuar de los ciberdelincuentes, envió un mensaje a sus seguidores, agradeciendo por aceptar la solicitud y mencionando el incidente, además de informarles también que habían comprometido sus cuentas bancarias y que no tenía dinero hasta que se resolviera el inconveniente. Sus amigos al creer que estaban hablando con el dueño real de la cuenta, creyeron la conversación y le ofrecieron su ayuda.

“Lo que me sorprendió más fue la rapidez con la que todo escaló y que pude engañar a la persona que elegí y lograr que pensara que era algo verdadero, sin que hiciera verificaciones adicionales. Incluso logré que la persona me ofreciera ayuda. Esta suele ser una técnica inteligente utilizada por ingenieros sociales profesionales que hacen un juego psicológico para evitar solicitar el dinero directamente”, agregó el investigador de ESET.

Aprende a cuidarte

En caso de que llegues a estar en una situación como la descrita arriba ESET comparte algunas recomendaciones sobre cómo mantener seguras las cuentas de redes sociales:

En la medida de lo posible, reduce la cantidad de información personal y fotos en línea. Es importante limitar la cantidad de información que se publica antes de que esté expuesta para siempre. Esta estafa no funcionaría de la misma manera en cuentas privadas, aunque hay algunas que aceptan personas que no necesariamente conocen.

Revisa el contenido de lo que publicas. También aplica para aceptar seguidores, tómate unos segundos para decidir si se estás dispuesto a que un usuario conozca más detalles sobre tu día a día. Al tener un perfil completamente público puedes estar sujeto a peligros como éste.

Cuando haya dinero de por medio nunca aceptes nada ni brindes datos confidenciales sin analizarlo detenidamente. Es primordial solicitar una validación mediante otra forma de comunicación antes de que se envíe dinero a alguien o se compartan datos de cuentas o tarjetas de crédito.

“Esta estafa no se limita únicamente a Instagram, también se ha visto en Facebook, Twitter y LinkedIn, así que hay que estar atentos de las cuentas clonadas, denunciarlas y avisarle al titular real de la misma. ESET apuesta por la educación como primera herramienta de protección, conocer los riesgos a los que se está expuesto permite tomar las medidas para prevenir las amenazas: mantener actualizados nuestros sistemas, contar con una solución de seguridad en nuestros dispositivos y saber las novedades en términos de ataques, son medidas que ayudan a disfrutar de la tecnología de manera segura”, menciona Luis Lubeck, Especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.