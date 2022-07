Apple Watch Series 8 podría detectar si tienes fiebre

Según los informes, el próximo Apple Watch incluirá un sensor de temperatura corporal que le avisará cuando tenga fiebre, según el filtrador Mark Gurman.



La Serie 8 no proporcionará una lectura exacta, pero podría enviar una notificación que le solicite ver a un médico o usar un termómetro.



No es la primera vez que se cree que el Apple Watch podría medir la temperatura



Esta no es la primera vez que Gurman menciona la posibilidad de que la Serie 8 incluya un sensor de temperatura.



Mencionó por primera vez que Apple estaba trabajando en la función en junio de 2021, e informó que probablemente llegaría con la línea de dispositivos portátiles de la compañía para 2022.



Se retractó de esa predicción en enero, advirtiendo a los fanáticos que el control de la temhttp://www.eluniversal.com.mx/peratura de la sangre se encontraba entre un puñado de capacidades que estaban a unos años de distancia.



Sin embargo, unos meses después, dijo que la Serie 8 incluiría un sensor de temperatura corporal, siempre que la función pasara las pautas de prueba internas de Apple.



Serie 8 podría incluir una pantalla actualizada



Ahora, escribiendo en la última edición de su boletín Power On, Gurman dice que cree que la característica es "una oportunidad" para la Serie 8 estándar y la edición robusta que se rumorea que Apple está creando para atletas extremos.



Gurman dice que otros cambios en la Serie 8 "probablemente serán menores". Reiterando su informe de la semana pasada , sugiere que el dispositivo portátil contará con la misma potencia de procesamiento que la Serie 7 y la Serie 6.



También menciona que los modelos de la Serie 8 de gama alta podrían incluir una pantalla actualizada. Otro dispositivo que, según se informa, no vendrá con muchas actualizaciones es el AirPods Pro de segunda generación.



Gurman escribe que no incluirán funciones de monitoreo de la frecuencia cardíaca o la temperatura corporal, como sugirieron algunos informes.



“Me dijeron que es probable que ninguna característica llegue en la actualización de 2022, aunque ambas mejoras se han explorado dentro de la empresa y podrían llegar algún día”, indicó Gurman.



