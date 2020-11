Los últimos meses han sido de mucha actividad para Apple. En septiembre anunció su nueva generación de relojes inteligentes y iPads; hace unas semanas presentó cuatro nuevos modelos de iPhone 12; y, ahora, está invitando a un evento virtual más, en donde se especula, mostrará sus primeras Mac basadas en ARM.

Con el lema "One More Thing" (Una cosa más) la compañía de la manzana está invitando a un evento en línea que se realizará el próximo 10 de noviembre. Como siempre no está dando detalles de la tecnología que presentará pero todo apunta a que la presentación girará en torno a las nuevas Mac que funcionarán con chips Apple Silicon en lugar de los procesadores Intel que la compañía ha utilizado desde 2005.

La frase que están utilizando no solo funciona para avisar que tienen algo más para anunciar este 2020 sino que recuerda al famoso ex CEO de la compañía, Steve Jobs, quien utilizaba la frase "One More Thing" para dar entrada a anuncios de productos importantes. La última vez que Apple usó la frase fue para el anuncio del iPhone X en 2017.

El evento se realizará a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, a través de los canales oficiales de Apple. Como siempre en Tech Bit te llevaremos todos los detalles.

Lee también: Se supone que es la más resistente pero, si la rompes, esto te costará reparar una pantalla de iPhone 12

Nuevas Mac

Se cree que la presentación del 10 de noviembre estará relacionado con las Mac pues, como parte del anuncio del evento la compañía publicó un mensaje con realidad aumentada que muestra un logotipo animado de Apple que se eleva hacia el espectador como lo haría al abrir la tapa de una computadora portátil.

This is super cool. The Apple event logo in AR resembles opening and closing a MacBook. A new MacBook powered by Apple Silicon is coming. pic.twitter.com/R6pIpJTWPC — Neil Cybart (@neilcybart) November 2, 2020

Cabe recordar que, en junio, durante su conferencia para desarrolladores, WWDC, Apple anunció sus planes para dejar atrás el uso de procesadores Intel para utilizar sus propias CPU Apple Silicon. Entonces, prometió que los primeros modelos que utilizarían chips basados en ARM saldrían a la venta más adelante en 2020 y, parece que cumplirá.

La compañía ha declarado que está haciendo el cambio por que, con sus propios procesadores puede obtener un mejor rendimiento con un menor consumo en comparación con los procesadores de Intel.

Habrá que esperar algunos días más para confirmar si efectivamente pronto llegarán modelos con el Apple Silicon y cuáles serán los primeros. Por ahora, los rumores indican que será una MacBook, aunque la compañía tiene el objetivo de que toda su línea de productos, desde computadoras portátiles hasta computadoras de escritorio, use sus propios chips en algún momento.

Un informe de Bloomberg sugiere que la compañía planea introducir al menos tres computadoras portátiles: MacBook Pros de 13 y 16 pulgadas, así como una MacBook Air de 13 pulgadas. Estos usarán variantes del chip A14 en los últimos iPhones. También se habla de una MacBook de 12 pulgadas y un iMac renovado de 24 pulgadas.

Asimismo se especula que, junto con las nuevas Mac, también se realizará el lanzamiento de macOS 11 Big Sur, que también se anunció en la WWDC y ha estado en versión beta durante meses.

Otros dispositivos de los que se lleva hablando por meses y que podrían finalmente ser anunciados, son los nuevos audífonos de diadema AirPods Studio y los AirTags, unas pequeñas etiquetas diseñadas para colocarse en dispositivos y otros objetos para que puedan ser localizados por medio de una app.

Esperaremos un poco más para saber cuáles son las nuevas sorpresas de Apple.