Antidepresivos aumentan sus curvas y se vuelve modelo de OnlyFans

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas con mayor crecimiento en la actualidad y es que a través de ella las y los creadores de contenido deciden cuánto quieren cobrar a sus suscriptores. Por ello, desde modelos y celebridades hasta influencers y personas que han tenido éxito en otras redes sociales han abierto su perfil. Sin embargo, el caso del que hablaremos a continuación es distinto pues fue luego de un incidente con antidepresivos que Pamela James incursionó en esta página.

OnlyFans permite a los creadores de contenido generar ingresos a través del pago que los usuarios hacen para ver una serie de fotografías y videos exclusivos.

Hay que explicar que si bien se puede encontrar todo tipo de contenido, la plataforma se ha hecho famosa por las publicaciones explícitas para adultos. Su condición de cero censura es la que ha llevado a muchas personas a ganar millones y a hacer de esta plataforma su trabajo.

Joven triunfa en OnlyFans tras su cambio físico por antidepresivos

Pamela James es una joven australiana de 27 años que se ha vuelto popular en OnlyFans debido a sus curvas. Pero más allá de ello su historia está llamando la atención pues tuvo una alteración hormonal y, debido a los antidepresivos que le recetaron, su cuerpo se transformó de una manera favorable, lo que decidió aprovechar. Y le ha ido tan bien que a la fecha ha logrado generar una cantidad de ingresos que rebasa los 3 millones de pesos.



Imagen: TikTok: @misspamelia

A través de una entrevista que concedió en su país, Pamela James reveló que, tras presentar un cuadro de depresión severo en el 2018, su médico le recetó un medicamento antipsicótico que le ayudaría a combatir su enfermedad.

Sin embargo, los efectos secundarios no se hicieron esperar y en su proceso de tratamiento comenzó a subir de peso, principalmente en la parte superior de su cuerpo, concentrándose la mayor cantidad en sus pechos. “Nunca me dijeron que esto podría pasar, solo que tendría la boca seca y somnolencia. Pero después de subir de peso, lo busqué en Google y vi que muchas personas estaban pasando por experiencias similares”, declaró la modelo de OnlyFans para el diario The Sun.

Este crecimiento acelerado e inusual en sus pechos ha causado que Pamela James pasara de ser una talla 10 – 12 a una 18 – 20; e ir de copa A a E en un momento, y de E a JJ en otro, lo cual atribuye también a la genética de su cuerpo.



“Siempre he sido una chica con el busto grande, así que creo que todo se reduce a la genética. Gran parte de mi peso solo va a mis senos, lo cual, sinceramente, me parece bien”, explicó.

OnlyFans vuelve millonaria a joven gracias a su incidente de salud

Fue debido a esta alteración en su cuerpo que Pamela vio en la plataforma de contenido exclusivo una gran oportunidad y decidió sacar ventaja de su nueva apariencia y aprovechar sus inesperados atributos.

Hoy la joven cuenta con un exitoso perfil en OnlyFans y asegura ganar anualmente más de 3 millones de pesos.

Pero no solo está concentrada en OnlyFans, tiene más de 100 mil seguidores en Instagram y 300 mil en TikTok en donde Pamela también se muestra orgullosa de su cambio físico.

