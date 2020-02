AirPods X Generation, los audífonos de diadema de Apple

Los audífonos AirPods de Apple resultaron todo un éxito. La compañía ha vendido millones de unidades alrededor del mundo de su versión estándar y Pro, ahora, de acuerdo con algunos rumores, lanzará una línea de audífonos de diadema.

La información se dio a conocer debido a una filtración de la base de datos de la cadena norteamericana Target.

Jon Prosser, un youtuber especializado en tecnología fue quien recibió varias fotografías de la base de datos de las tiendas hechas por empleados.



Multiple Target employees have started reaching out to me about this

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399.

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020