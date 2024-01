La tecnología se ha vuelto cada vez más personal que incluso ahora podemos hablar del modo maestro de inglés de Alexa. En realidad, la inteligencia artificial de Amazon cuenta con múltiples herramientas que te ayudan a practicar las distintas habilidades que se requieren para dominar este idioma.

Exploramos tres de ellas en Tech Bit, las cuales pueden servir a personas en distintos niveles en la lengua de Shakespeare.

Solo como contexto, México ha retrocedido en su nivel de aprendizaje de inglés en los años recientes. De hecho, se sitúa como el penúltimo país de América Latina, según datos del English Proficiency Index 2023 de la empresa Education First (EF).

Imagen: Kaspersky

Así, se vuelve relevante que las personas interesadas le saquen provecho a cualquier herramienta (tecnológica) que les ayude a mejorar.

Leer también: ¿Cómo enviarle una carta a los Reyes Magos con ayuda de Alexa?

Alexa, quiero aprender inglés

Esta skill resultará útil para quienes quieren iniciarse en el inglés; se puede encontrar con el título “Aprende idiomas con Alexa” en la sección de Skills de la aplicación móvil del asistente.

Una vez habilitada en tu celular o en un Amazon Echo Show, por ejemplo, solo tienes que decir: “Alexa, quiero aprender inglés” o “Alexa, enséñame inglés”. Se ejecutarán distintas lecciones guiadas, desde gramática hasta vocabulario, pasando por recomendaciones para mejorar tu pronunciación.

Foto: Unsplash

Modo bilingüe de Alexa

Lo hemos comprobado, ya le puedes hablar a Alexa en inglés y en español en México. Al menos durante buena parte de 2023, el modo bilingüe estaba únicamente habilitado para los usuarios en Estados Unidos.

Para activar este, solo tienes que pronunciar el comando: “Alexa, habla inglés y español”. El hecho de solicitarle todo tipo de información en el idioma de Shakespeare al asistente, para más de uno, resultará una forma eficiente de practicar su pronunciación.

Palabra del día

Con el fin de incrementar tu vocabulario, le puedes indicar al asistente, en inglés, que te diga cuál es la palabra del día: “Alexa, what is the word of the day?”.

El desarrollo recurrirá a una de sus múltiples fuentes con la intención de ofrecerte el término, además de su definición, también en inglés.

Foto: Unsplash

Todos los días puedes hacerle esta solicitud a Alexa, con lo que conocerás nuevas palabras de una forma más interactiva, ¿no te parece?

Leer también: 5 herramientas útiles de Google que debes usar este 2024

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters