7 trucos para sacarle el máximo provecho a Google Maps

Google Maps es uno de los servidores más utilizados a nivel mundial gracias a todos los beneficios que ofrece. Con él, miles de usuarios han logrado llegar a diferentes lugares, incluso sin saber muy bien hasta dónde los llevaría la app, pues gracias a su precisión se ha ganado la confianza de los navegantes.



Quienes la utilizan, saben que esta aplicación se maneja con mucha facilidad pues uno de sus propósitos de la app es brindarle a los usuario una interfaz sencilla para que no tengan ninguna distracción al momento de ir al volante o caminando por las calles de la ciudad.



Sin embargo, Google Maps también oculta algunas funciones que le facilitan aún más la experiencia de navegación al usuario quien quizá hasta el momento desconocía. Por ello, en Tech Bit nos dimos a la tarea de enlistar siete trucos que debes conocer para que le saques el mayor provecho a esta app.



No importa el sistema operativo que tengas en tu smartphone, ya que tanto en Android como en iPhone funcionan muy bien estos trucos.

Encuentra un lugar para estacionarte



Probablemente te has enfrentado a la situación de salir con tu auto y no encontrar ningún lugar cerca de tu destino para estacionarte, por lo que lo único que te queda es seguir dando vueltas hasta encontrar un espacio o estacionarlo más lejos del lugar que vas a visitar.



Para que esto ya no ocurra, Google Maps te ofrece información acerca de la ocupación de los parkings, con ello, podrás calcular la hora adecuada para poder llegar al sitio y arribar directamente al lugar en donde puedes estacionar tu coche sin tener que estar buscando por horas un espacio seguro para dejarlo.



No pierdas tu auto



¿No recuerdas en dónde dejaste estacionado tu coche? No eres la única persona que ha vivido esta experiencia. Por esta razón, en Google Maps puedes marcar el punto en donde dejaste el vehículo para que posteriormente no estés buscándolo con desesperación.



Para lograrlo, una vez que bajes de tu auto debes pulsar el puntito azul que aparece en el mapa de la app y el cual te indica en dónde estás, en la parte inferior aparecen varias opciones y una de ellas dice “Guarda el estacionamiento”, al dar clic ahí se pondrá una “P” en el lugar donde dejaste tu coche.



Zoom con una sola mano



Aunque siempre ocupes ambas manos para hacer zoom en Google Maps, la realidad es que incluso una mano te ayudará para realizar esta función. Solo necesitarás pulsar dos veces en el mapa para que automáticamente se haga un zoom o también, con una sola mano, puedes hacer el gesto de pinza para acercar más la pantalla.



¿No tienes datos? Descarga los mapas



Si comenzarás tu viaje pero no llevas datos para navegar en la calle, no te preocupes, ya que puedes descargar los mapas en Google Maps para usarlos sin conexión. Esto hará más cómodo tu viaje y no tendrás que preocuparte porque la cobertura no sea adecuada.



Para descargar los mapas solo debes abrir la app de Google Maps y presionar la opción de Configuración que viene en la parte inferior. Ahí mismo encontrarás una leyenda que dice Mapas sin conexión, presiona en Selecciona tu propio mapa y mueve el mapa para cubrir el área que deseas descargar. Una vez que hayas seleccionado todo el espacio pulsa en Descargar.



Mide las distancias con ayuda de Google Maps



Google Maps no solo te permite llegar a tus lugares de destino, sino que también es una excelente herramienta para medir las distancias de un punto a otro. Para utilizar esta herramienta, en tu ordenador debes abrir Google Maps y dirigirte a un punto de partida.



Da clic con el botón derecho en este sitio y selecciona la última opción que dice Medir distancia. Para crear la ruta que quieras medir, haz clic en cualquier parte del mapa en donde quieras medir la distancia y listo, aparecerá una regla en donde te señalará los metros o kilómetros que hay de un lugar a otro.



Una vez que hayas terminado, vuelve a dar clic derecho en uno de los puntos y presiona la opción de Eliminar distancia.



Comparte tu viaje en tiempo real



Con Google Maps también puedes compartir tu viaje en tiempo real. Para ello, solo debes comenzar una ruta y seleccionar Iniciar viaje. Una vez que comiences en la parte inferior aparecerá la opción que dice Compartir viaje, te aparecerán varias opciones para compartir tu ruta, ya sea a través de WhatsApp, Messenger, Chats de Instagram, Mensajes, etcétera. Elige la opción más adecuada.



El usuario que haya recibido tu viaje podrá ver en tiempo real la ruta que llevas, así como el tiempo que tardarás en llegar a tu destino.



Controla tu música de Google Maps



Viajar en el auto mientras escuchas música es una actividad que suelen hacer con frecuencia los usuarios, sin embargo, estar cambiando de canción puede ser una distracción muy grave mientras navegas. Sin embargo, existe un truco para controlar tu música desde la app de Google Maps.



Para ello, tendrás que vincular las apps de música a tu aplicación de Google Maps. Ingresa a Ajustes y posteriormente elige Configuración de navegación, ahí, en la parte inferior, encontrarás una opción que dice Proveedor de medios predeterminado para el Asistente, elige el proveedor que desees y listo, ya podrás controlar tu música desde Google Maps.

