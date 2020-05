5 significados de “X Æ A-12”, el nombre del hijo de Elon Musk

Este 4 de mayo, el CEO de Tesla, Elon Musk y la cantante canadiense Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes, tuvieron a su primer hijo, el cual llevará por nombre X Æ A-12 según Musk.



Por medio de su cuenta de Twitter, Musk señaló que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud, lo que dio pie a que sus fans comenzaran a hacerle preguntas relacionadas a su primogénito, como ¿cuál sería el nombre del recién nacido? a lo que el empresario respondió: X Æ A-12, lo que dejó desconcertado a más de uno, ya que no se sabe si lo dijo en broma o en serio.

Debido a dicha respuesta, los usuarios de Twitter rápidamente comenzaron a desarrollar varias teorías sobre el significado del nombre del sexto hijo de Musk.

Según un usuario de Twitter, la combinación de símbolos se puede traducir a "X Ash Archangel", ya que Æ se pronuncia "ash" y A-12 era el nombre del avión A-12 de la CIA, que llevaba el nombre en clave "Archangel" (Arcángel).



La teoría parece aún más probable si se considera el título de la canción 4ÆM en el álbum más reciente de Grimes, que una persona sugirió que podría haber sido un homenaje al hijo no nacido de la pareja.

La canción 4ÆM en el nuevo álbum de Grimes por tanto, sería una dedicación codificada a su hijo. 4ÆM = 'Para Ash Musk' ”, de acuerdo con el diario The Independent.

Sin embargo, otros han presentado teorías igualmente plausibles, que van desde vínculos a SpaceX hasta números romanos.

"X para SpaceX, Æ para After Earth y A-12 para la designación original SR-71, que fue el primer vehículo reutilizable en ir al espacio", hipotetizó otro usuario.

Otro más sugirió que el bebé en realidad podría llamarse Jão, porque X es el número romano para 10 y J es la décima letra del alfabeto.

"Tengo a Jão", tuitearon. “X = 10 = J. Æ = ã. A - 12 (cuenta hacia atrás) = O.”



Según otra teoría, el nombre es en realidad "Kyle" como "X = letra griega chi, æ se pronuncia 'ai', A-12 representa la 12ª letra del alfabeto, L.

El libro de Génesis y la canción de Grimes, Génesis, son otra interpretación, con un fanático que sugiere que la primera letra del nombre del niño significa Génesis.

"X = 10 en números romanos, 10 es un número de ángel que representa a Dios y su gobierno en la Tierra, 'Dios dijo' aparece 10 veces en Génesis I", dice la teoría. “Grimes tiene una canción titulada Genesis . Tal vez X significa Génesis".



X = 10 in Roman numerals, 10 is an angel number representing god and his government on the earth, ‘god said’ appears 10 times in Genesis I. Grimes has a song titled Genesis. Maybe X means Genesis.

