Hoy, 19 de agosto, es el Día Mundial de la Fotografía y no hay mejor manera de celebrarlo que aprendiendo y practicando este arte. Nunca es demasiado tarde, así que aprovecha la celebración para buscar algunos cursos online para adquirir nuevas habilidades.

Si no sabes dónde empezar, te recomendamos algunas plataformas líderes en el campo, las cuales ofrecen clases divididas en varios niveles. Entonces no tendrás que preocuparte si no sabes nada sobre el tema.

Las opciones van desde talleres para principiantes hasta cursos especializados, para aquellos que deseen desarrollar algún estilo específico en el campo.

El Instituto de Fotografía (IF)

Este instituto ofrece un curso completamente online impartido por destacados especialistas para aquellos que desean incursionar en la fotografía profesional. El programa consta de 12 módulos que deberán completarse en 24 semanas, aunque hay una opción para extender el período hasta 12 meses.

A lo largo de los módulos, los estudiantes recibirán el apoyo y asesoramiento de un tutor personal, que les proporcionará retroalimentación y recomendaciones para desarrollar su potencial. Además, es posible añadir contenidos extras si desean especializarse en un área de la fotografía.

Cuenta con varias formas de pago dependiendo el tiempo que tarda en completarse, el de contado es de $10,999 pesos, o bien a seis meses es de $11,999 pesos, es decir, $1,999.83 mensuales. O incluso por semana, con 24 pagos de $499.96 semanal.

Instituto Mago

Es una de las escuelas de fotografía más destacadas de la Ciudad de México. Aunque gran parte de su catálogo está pensado en formato presencial, su plataforma también cuenta con algunas opciones en línea que no puedes dejar pasar.

Entre los cursos online destacan el de Fotografía digital para principiantes, dedicado a aquellos que desean aprender los fundamentos de este arte; Fotografía creativa con materiales en casa, para adquirir herramientas que te permitan ahorrar dinero y explotar tu ingenio. También destaca Introducción a la fotografía gastronómica, para los que buscan algo más especializado o, bien, Introducción a Lightroom Classic, que profundiza en el uso de una de las aplicaciones más famosas en el campo.

Los precios van desde $399 hasta $2000 pesos.

Fotografía esencial

Esta plataforma tiene un amplio catálogo de cursos de fotografía tanto para principiantes como avanzados. Sus contenidos no sólo se enfocan en adquirir los fundamentos para posteriormente ponerlos en práctica, sino que además ofrece clases dedicadas al perfeccionamiento de ciertas herramientas y aplicaciones necesarias en el campo, como Photoshop y Lightroom.

Si estás empezando, el curso online para principiantes puede ser una opción. Consta de más de 40 lecciones en video divididas en siete módulos, que puedes acompañar con la guía de los instructores que facilita la plataforma. Aprenderás de forma intensiva conceptos técnicos de la cámara, las reglas de composición y la creatividad fotográfica durante dos meses.

Su precio original es de $3,600 pesos, pero actualmente tiene un descuento del 70%, por lo que ahora te cuesta $950.

Centro ADM

Otra escuela que también cuenta con una plataforma con cursos online es Centro ADM. La institución sobresale por su Programa de Especialización en Fotografía y Arte con más de 10 años de desarrollo.

Sin embargo, si eres principiante, el Centro ofrece clases en línea para obtener los conocimientos y herramientas necesarias para comenzar en el campo. Entre ellos destaca el de Fotografía básica, que será fundamental para incursionar en otros cursos especializados de su catálogo. A diferencia de otros, este contempla sesiones vía zoom.

Además, puedes inscribirte a otras opciones enfocadas en el uso de aplicaciones imprescindibles como Photoshop y Lightroom.

Domestika

Las plataformas especializadas en cursos en línea también pueden ser una opción. Entre ellas destaca Domestika. Su catálogo está enfocado en contenidos que puedes explotar en el área de marketing y comunicación, especialmente en redes sociales. Por lo que son ideales si no cuentas con equipo profesional.

También tiene clases desde nivel principiante hasta avanzado, así como cursos para utilizar herramientas de edición de fotografía o dominar diversos campos como viaje, de productos, de retrato, gastronómica y más.

