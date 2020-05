5 accesorios para mejorar tu conexión a Internet 

Debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, muchas personas se encuentran en sus hogares, lo que ha provocado que baje la calidad de su señal de internet, ya que al estar todos los miembros de la familia en casa, se encuentran más dispositivos conectados.

No obstante, existen algunos gadgets que pueden ayudarte a mejorar la señal de tu servicio y que todos puedan disfrutar de la red sin inconvenientes. A continuación te enlistamos 5 dispositivos que seguro mejorarán tu experiencia de navegación.

Este dispositivo aumenta la señal inalámbrica para que pueda llegar a áreas donde antes no tenías señal o difíciles de cablear. Gracias a su pequeño tamaño y su diseño, es más fácil instalarlo.

Leer también: ¿Dónde están los círculos? El nuevo desafío viral



De igual manera, su puerto Ethernet permite que este extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos con cable.



El enrutador N300 es compatible con los estándares IEEE 802.11b / g / n, y la velocidad máxima que puede obtener es de 300 Mbps. Cuenta con una red de invitados en la que podrás delimitar el tipo de contenido que pueden utilizar sin afectar a tu red principal.



Cabe señalar que este dispositivo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz. Ya que es la frecuencia más utilizada y con la banda de 5 GHz, misma que brinda una menos interferencia.

Su tecnología 2T2R MIMO y sus dos antenas de alta ganancia de 5dBi externo, permite que el RT-N300 tenga una amplia área de cobertura.

Este sistema WiFi de malla brinda un alto rendimiento. Cubre hogares de hasta 250 metros cuadrados con WiFi rápido. El sistema incluye un router WiFi y un satélite. La conexión WiFi dedicada te ofrece las velocidades de Internet más rápidas y constantes disponibles, incluso a medida que conectes más dispositivos.

Leer también: ¿Cómo crear tu propio Facebook Avatar?



Asimismo, te permite configurar fácilmente una red WiFi segura e independiente para que tus invitados la utilicen sin que tengas que compartir la contraseña de la conexión WiFi de tu casa. De igual manera, es compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google para que utilices comandos de voz a fin de controlar tu red WiFi doméstica.

Si por alguna razón tu computadora de escritorio o laptop ya tienen algunos años, y no cuentan con WiFi o no son compatibles con las redes de 5GHz, pero no quieres adquirir una nueva PC, no te preocupes, puedes realizar una inversión más pequeña, con un buen resultado. Puedes optar por un adaptador USB WiFi compatible con redes 802.11ac.

Solo necesitas un puerto USB libre y conectarlo. Gracias a su antena omnidireccional, es ideal para equipos de escritorio ya que puedes conectarlo y olvidarte él.

Si todas las opciones posibles han fallado, la velocidad de tu WiFi es incapaz de alcanzar la velocidad que has contratado, que en el caso de las redes de fibra óptica son muy altas, la solución final que puedes elegir es ir directamente utilizar un cable de red.



Ya sea para usarlo desde el router a tu PC en otra habitación y tenerlo por tu casa o bien aprovechar los conductos de la instalación eléctrica para meterlo en la pared, puedes conseguir un cable Cat7, el cual admite ancho de banda de hasta 600MHz, por lo que puede conectarse a sus segmentos de LAN / WAN y equipos de red a velocidades máximas y navegar por la red, transmitir videos, música y otros datos a alta velocidad.

Este cable de red puede transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbps durante 100 m de cable.