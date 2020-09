20 datos curiosos de Mario que seguro no sabías. Nintendo 35 aniversario

En la cultura pop, existen personajes que han trascendido de tal manera, que se han convertido en íconos de diferentes industrias. Sin lugar a dudas, uno de ellos es Mario. Este carismático fontanero de gran bigote y prominente nariz que viste de azul y rojo y fue creado por Shigeru Miyamoto. Después de más de tres décadas, Mario continúa siendo un éxito entre los aficionados a los videojuegos.

En 1983, sucedió lo que se conoce como la crisis de la industria de los videojuegos. Este evento conocido porque marcó el fin de la segunda era de los juegos de video, se caracterizó por una decadencia en este sector causada, entre otros factores, por la falta de esperanza en la viabilidad a largo plazo de estos productos. Dos años después, la industria revivió, en parte gracias al lanzamiento - en 1985 - del Nintendo Entertainment System (NES) y Super Mario Bros.

El día de hoy, 13 de septiembre, se conmemora el cumpleaños número 35 de este personaje. Si bien ya había tenido apariciones en un par de videojuegos previos, este día, pero de 1985, salió al mercado Super Mario Bros. Este juego fue el que popularizó a Mario y lo convirtió en uno de los personajes más icónicos de la industria de los videojuegos. Te contamos todos los detalles sobre él.

Los 20 datos

En Tech Bit quisimos celebrar el cumpleaños de Mario. Pero, como no podemos partir un pastel, porque las condiciones sanitarias aún no lo permiten, decidimos hacer una lista de datos curiosos que, tal vez, no conocías.

1. Fue creado por Shigeru Miyamoto.

2. Su primera aparición fue en un juego de arcade de Donkey Kong de 1981. Ahí, su nombre era Jumpman.

3. En 1982, en la secuela Donkey Kong Jr, fue cuando se le cambió el nombre a Mario. Se cree que se llamó así en honor a Mario Segale, el dueño de un bloque de oficinas de Nintendo. Ese es el único videojuego donde Mario ha tenido el papel antagónico.

4. Shigeru Miyamoto confirmó en 2015 que el nombre completo del personaje es Mario Mario. Su hermano se llama Luigi Mario.

5. El primer juego que protagonizó Mario, fue Mario Bros de 1983. En este título apareció por primera vez Luigi, su hermano.

6. Luigi y Mario son mellizos.

7. Originalmente, Mario no era un plomero, sino un carpintero. Esto se debe a que el juego de Donkey Kong, su primera aparición, se desarrolla en un sitio de construcción.

8. En 1983, cuando salió Mario Bros, se tomó la decisión de cambiar su profesión a plomero debido a que mucha parte de la acción ocurre en escenarios subterráneos.

9. Su creador ha explicado que la apariencia característica del personaje se debe a las limitaciones gráficas existentes cuando Mario fue concebido. La ropa se hizo en colores rojo y azul para que contrastaran entre sí y con el fondo. La gorra roja fue añadida para evitar dibujar cabello, cejas y frente; así como para evitar el trabajo de animación del cabello cuando el personaje saltara. Además, para que el personaje tuviera características físicas como las de un humano en un ambiente tan limitado gráficamente, le dieron una nariz y bigote prominentes.

10. La franquicia de Mario es la más vendida de la historia. Desde la década de los 80 hasta la fecha, con todos sus títulos, amigos y enemigos, Mario ha vendido más de 500 millones de copias.

11. La primer aparición televisiva de Mario fue en la serie de caricatura Saturday Supercade del canal estadounidense CBS de 1983 a 1985.

12. Su primer papel protagónico lo obtuvo en la serie The Super Mario Bros. Super Show! de 1989.

13. En 1989, Mario apareció por primera vez en el cine en la película The Wizard, dirigida por Todd Holland y protagonizada por Fred Savage (sí, Kevin Arnold de Los Años Maravillosos).

14. En 1993, Bob Hoskins (Who Framed Roger Rabbit?) interpretó al carismático plomero en la película Super Mario Bros, dirigida por Anabel Janken y Rocky Morton. Esta es la primera película basada en un videojuego y, aunque en su momento fue un fracaso de taquilla, el día de hoy es considerada una película de culto.

15. Charles Martinet ha sido la voz de este personaje desde 1990. También le ha dado voz a Luigi, Wario, Toadsworth, entre otros.

16. El impacto en la cultura popular de Mario es tal, que tiene una calle nombrada en su honor en Zaragoza, España. La Avenida Super Mario Bros hace esquina con la Calle Invasores del Espacio, también con Calle Gran Turismo y con Calle Tetris. Es paralela a la Calle la Leyenda de Zelda. Lo puedes comprobar en Google Maps.

17. En 2008, los World Guinness Records, le otorgaron a Mario siete récords mundiales entre los que se pueden mencionar “primer película basada en videojuego”; “serie de videojuegos más vendida de todos los tiempos” y “personaje de videojuego más prolífico”.

18. En 2016, Nintendo hizo oficial el Día de Mario que se conmemora el 10 de marzo. La razón detrás de esto es que, al escribir Mar 10, se asemeja a la escritura del nombre del personaje. La compañia celebra anualmente con eventos relacionados con Mario.

19. En 2016, Mario hizo aparición en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Río para promover, y dar un adelanto, a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (que ahora serán en 2021 debido a la pandemia).

20. Mario ha aparecido en más de 200 juegos (al incluir títulos originales, remakes y ports).