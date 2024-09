Cuando la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa en Oaxaca, supo que el gobierno federal quería instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en sus tierras, Inocencio Morales ya estaba muerto.

Murió la noche del 22 de enero de 2020. El cáncer de hígado le quitó la vida a los 62 años. Pero a más de un año de su fallecimiento, su firma apareció en el acta de la asamblea agraria del 14 de marzo de 2021, avalando la venta de tierras al gobierno y la instalación de este parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto prioritario del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Esta es sólo una de las anomalías encontradas en esa acta. El documento muestra participación inflada, firmas triplicadas y decenas falsificadas, por ello la comunidad ingresó amparos que terminaron por detener temporalmente el avance de uno de los 10 parques industriales contemplados en el proyecto.

Lee también Corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec: estratégico para el crecimiento

El primer paso de este megaproyecto fue rehabilitar el ferrocarril que une los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. Foto: Valente Rosas y Diego Prado / EL UNIVERSAL

Este fue el punto más álgido de una serie de arbitrariedades contra esta comunidad indígena zapoteca, luego de que en 2019 se hiciera la primera consulta sobre el Corredor Interoceánico fuera de los parámetros establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Así, la defensa de su territorio ha chocado con el discurso de un gobierno que dice tener un “compromiso en trabajar en beneficio de las comunidades indígenas”.

Ni libres ni informadas

Los Podebi son áreas geográficas, ubicadas principalmente en terrenos de propiedad social de Oaxaca y Veracruz. El gobierno las considera zonas estratégicas para instalar industrias y “atraer inversión”. Sin embargo, en 2019 no hizo pública esta parte del proyecto, tampoco la sometió a consulta.

La administración de AMLO, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), convocó a 10 pueblos indígenas y afromexicanos a asambleas para consultarles sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se les dijo que querían recibir sus propuestas para integrarlas al proyecto, pero que necesitaban su visto bueno para la “modernización del ferrocarril ya existente”, de los puertos comerciales de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como el reforzamiento de infraestructura carretera y de servicios, según quedó asentado en las minutas de estas reuniones ocurridas el 30 y 31 de marzo de 2019, obtenidas vía transparencia para esta investigación.

Lee también Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: retos y oportunidades

Firmas duplicadas de Carlos Cristóbal López. Foto: Valente Rosas y Diego Prado / EL UNIVERSAL

Firmas duplicadas de Roberto López Saraba Foto: Valente Rosas y Diego Prado / EL UNIVERSAL

Para entonces no había planos del proyecto, tampoco Manifestaciones de Impacto Ambiental, ni claridad sobre la compra de tierras o de los proyectos industriales futuros. No era una consulta y así lo reconocieron las autoridades que desfilaron frente a los asistentes.

“Esta consulta es una simulación. El gobierno federal manipulará la información que se está levantando”, concluyeron participantes de la mesa del pueblo náhuatl durante la asamblea que se efectuó en Oteapan, Veracruz. En la comunidad de Santiago Laollaga, Oaxaca, el comisariado ejidal de San Pedro Comitancillo comunicó que el ejercicio no contenía las fases para ser considerado una consulta indígena y que sólo presentaron presuntos beneficios, pero no las afectaciones.

Las mismas preocupaciones se replicaron en los siete actos que coordinó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para “consultar” a habitantes de 46 municipios —compuestos por 667 mil personas indígenas— y en los que sólo participaron tres mil 427 personas, .5% de la población que se autoadscribe indígena en la región.

“El día de hoy se hace un ejercicio de consulta genérica”, dijo Adelfo Regino Montes, director del INPI, el 30 de marzo de 2019 en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca. “Si bien no se ha seguido de forma estricta cada una de las etapas de la consulta, se ha dado una deliberación en un diálogo constructivo que va perfilando consensos”, respondió Hugo Aguilar Ortiz, representante del INPI. “Nada se va a hacer sin consultar a los pueblos indígenas”, les prometió Aldo Silva, de la SHCP.

Lee también INPI debe informar sobre beneficios económicos y sociales del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec: INAI

El acta de defunción de Inocencio Morales acredita su muerte un año antes de que esta asamblea se llevara a cabo. Foto: Especial

Entre los firmantes del acta de 2021, aparece Inocencio Morales de la Paz avalando la venta de tierras. Foto: Especial

Etiverio Ramírez, del pueblo nuntaj+yi’ (Popoluca) acudió a la consulta de 2019. “Como indígenas de la Sierra Popoluca queríamos proponer que todo lo que pudiera llegar a nuestro municipio fuera con estricto respeto a la naturaleza, tradiciones y costumbres. Pero fue una simulación, ya había una respuesta determinada”, dice el profesor originario de Soteapan, Veracruz.

Los pueblos Ikoots de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar en Oaxaca, enviaron una carta el 28 de marzo de 2019 al titular del INPI, en la que expusieron la “no aceptación de la consulta” por considerar que atentaba contra sus derechos porque no era culturalmente adecuada, ni previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe como presumía el gobierno y como se establece en el Convenio 169.

“Las consultas indígenas deben surgir del reconocimiento de que las distintas comunidades tienen sus propias leyes tradicionales y sistemas jurídicos, y que esos tienen validez”, explica Citlalli Hernández Saad, coordinadora en México de la organización Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés). Pero esto no ocurrió así, el gobierno estableció las reglas y excluyó a las comunidades de la organización. Por ello, para la mayoría de las comunidades, este ejercicio carece de validez.

Lee también SAT y aduanas dan facilidades para transportar mercancía por el corredor Interoceánico de Tehuantepec

El puerto de Salina Cruz es fundamental para el intercambio comercial entre Asia, Estados Unidos y Canadá. Foto: Valente Rosas y Diego Prado / EL UNIVERSAL

Doble vulneración

En San Blas Atempa la inconformidad de 2019 se extendió hasta 2021, cuando el presidente municipal, Antonino Morales (actualmente senador por Morena), impulsó una asamblea de comuneros para consolidar la venta de tierras al gobierno mexicano.

En esa ocasión se registró la participación única de 753 comuneros, 43% de los mil 748 que forman el padrón, es decir, no hubo mayoría. Además, en esa acta interna, las firmas de 24 personas estaban repetidas, con diferencias entre sí.

La firma de Carlos Cristobal López, por ejemplo, aparece tres veces. La primera tiene el nombre Carlos y una L, rodeados de un óvalo semicerrado. En la segunda, la letra es casi ilegible, empieza con una C y termina con ondas cortas que se combinan con otras letras que no se pueden identificar; no hay óvalo. La tercera comienza con una C garigoleada y el resto de las letras cursivas se combina con líneas verticales y horizontales. Parecen hechas por diferentes personas.

Lee también Marina destaca avances en Corredor Interoceánico, aunque “hay ciertas obras que están pendientes”

En otros casos, aunque hay una única firma, el dueño no la reconoce. Guadalupe Ríos Maldonado, uno de los habitantes que ha luchado en contra de la instalación de este parque industrial, dice que se sorprendió cuando vio su nombre y una firma que él no hizo porque no pudo entrar a la reunión.

“No fuimos aceptados porque sabían la postura que llevábamos, de investigar, de conocer a fondo. Después pedimos el papeleo a la Procuraduría Agraria y ahí es donde vemos la firma falsificada de unos 56 de Puente Madera; dialogamos como comuneros y decidimos interponer una denuncia ante el tribunal”, recuerda.

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en favor de que en todos los proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno de AMLO, se garantice el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; la práctica de 2019 se replicó en 2021. El gobierno anunció el desarrollo de parques industriales a lo largo del trazo del ferrocarril, con impactos directos en la tenencia de la tierra e indirectos en aspectos sociales y ambientales para los 79 municipios de influencia.

La diferencia fue que en esta ocasión desconoció a los habitantes indígenas de la mayoría de los municipios impactados. De los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), sólo reconoció como comunidades indígenas a Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y San Blas Atempa en Oaxaca. En 2023, a Asunción Ixtaltepec.

Lee también Corredor Interoceánico trajo represión y confrontación a comunidades de Oaxaca, revela informe

Desconocen a comunidades indígenas

El INPI rechazó consultar a habitantes de municipios como Matías Romero, donde 57.7% se considera indígena. El argumento fue que el predio es propiedad de la federación, por lo que “no se afectarán derechos territoriales de ninguna comunidad indígena” y que no tienen registro de que “hayan ejercido su derecho a la autoadscripción”.

“Es un hecho notorio que, por el paso del tiempo, la actual ciudad ha abandonado los rasgos identitarios y ha asumido una convivencia urbana en el que prevalecen los derechos individuales”, dijo sobre Texistepec, Veracruz. Lo mismo para Coatzacoalcos, Salina Cruz y San Juan Evangelista.

Una vez más, las consultas fueron exprés y no consensuadas previamente con los órganos internos de cada comunidad.

“Los procesos de consulta han resultado una trampa porque se vuelven el centro de la exigencia, cuando lo más importante es la libre determinación: que una comunidad pueda decir que no y que eso se respete”, detalla Hernández Saad, coordinadora en México del IPRI. En su opinión, las consultas realizadas no fueron informadas ni libres porque hubo mucha presión sobre los habitantes y el gobierno ha tomado decisiones sin siquiera preguntarles.

Lee también Claudia Sheinbaum: tocará inaugurar todas las obras que inició AMLO en Corredor Interoceánico

Por ejemplo, la militarización del proyecto debió haberse sometido a consulta, acorde al compromiso de, precisamente, no militarizar los territorios indígenas que suscribió el gobierno mexicano a nivel internacional.

Se solicitó una entrevista al INPI y a la Marina, pero rechazaron darla responder al cuestionario que se les entregó.

Tras las arbitrariedades, habitantes de San Blas Atempa ingresaron amparos por falsificación de firmas y falta de información sobre los impactos del proyecto. Ahí empezaron los encontronazos con el gobierno que, tras la defensa legal de las tierras, denunció penalmente a 18 habitantes de esta localidad.

Lee también AMLO: Corredor Interoceánico ya es uno de los 10 proyectos “más atractivos del mundo”

Aún con los amparos que protegían la tierra, en mayo de 2023, el gobierno federal, a través del organismo público denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), declaró como Podebi el terreno de 331 hectáreas. Dijo que pagó 56 millones de pesos (alrededor de 17 pesos el metro cuadrado) y cambió el uso de suelo a uno de tipo industrial.

La presión del gobierno, con denuncias penales, surtió efecto en junio pasado. Los habitantes de Puente Madera decidieron desistir del amparo federal contra el Podebi y dar pie a su instalación.

Así, el gobierno anunció triunfante: “Por fin llegamos a una negociación y a un acuerdo con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa, aceptaron ya la instalación del polo de desarrollo”, dijo el vicealmirante de la Marina Raymundo Morales Ángeles.

Este proyecto fue apoyado por el Pulitzer Center.

El progreso prometido

Este megaproyecto es la apuesta del gobierno mexicano para el desarrollo del país

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la alternativa mexicana al Canal de Panamá. Tiene como columna vertebral la línea Z del ferrocarril que conecta los océanos Atlántico y Pacífico; del puerto de Salina Cruz en Oaxaca hasta el de Coatzacoalcos en Veracruz.

Bajo el discurso del “desarrollo”, el gobierno mexicano transformará una zona rica en recursos naturales en un paisaje industrial, con un impacto inicial en 79 municipios de estos estados.

Es un proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ofrece a la inversión nacional y extranjera un modelo de nearshoring en un territorio principalmente agrario, donde cuatro de cada 10 personas se autoadscriben indígenas.

Lee también Canciller Alicia Bárcena busca ante asesores de Joe Biden inversiones para el Corredor Interoceánico

Paso del tren transistmico entre Veracruz y Oaxaca

De inicio, el gobierno concesionará diez parques industriales a privados, denominados Polos del Desarrollo para el Bienestar (Podebi). En esos terrenos, que otrora fueran agrarios o indígenas, las empresas podrán transformar sus materias primas en productos comercializables. Desde ahí, promete una reducción de hasta cinco días en el tiempo requerido para el tránsito de mercancías de costa a costa, en comparación con el Canal de Panamá.

La riqueza natural es el principal activo para atraer inversión, sobre todo por el agua que hay en la zona. Y aunque el proyecto ha despertado el descontento entre los habitantes, el gobierno busca convencer a países como Estados Unidos y China de que el Corredor les permitirá fortalecer su competitividad industrial. Para lograr el objetivo, brinda estímulos fiscales para las compañías interesadas y, además, plantea ampliar el proyecto para conectarlo con el Tren Maya —otro megaproyecto para el sureste—. Y extenderá su influencia a municipios de otros estados, como Chiapas y Tabasco.

Este megaproyecto requiere una inversión de cinco billones de dólares (98 mil millones de pesos), para hacer de México la nueva puerta del comercio global. La mayor parte de los recursos son públicos (60%).

Lee también Megaproyectos: el corredor y la vida

Además de la rehabilitación de trenes y la ampliación de la capacidad de los puertos marítimos, se hará un gasoducto para exclusivo uso comercial y privado, un ducto de hidrógeno verde cuya materia prima es el agua y una desalinizadora, según ha anunciado el presidente López Obrador.

El Corredor, ha dicho López Obrador, es también un “cinturón de seguridad” para mitigar la migración, pues dará empleo a migrantes para evitar que lleguen a Estados Unidos.

El proyecto, originalmente encabezado por autoridades civiles, fue delegado en 2022 a la Secretaría de Marina, generando desconfianza entre los habitantes que de un día a otro vieron militarizar a sus comunidades. Así aumentó la tensión y la criminalización.

A la par, aumentó la especulación inmobiliaria y la violencia. Las históricas pugnas por la tierra arreciaron delitos como amenazas, despojo, lesiones y extorsión. Hoy, pobladores luchan por recuperar las tierras que les han despojado para ofrecerlas a las nuevas industrias. El gobierno espera que el Corredor Interoceánico aporte 2.65% del producto interno bruto del país, atrayendo una inversión de 960 mil millones de pesos. Es la apuesta a largo plazo para el desarrollo nacional, pero debajo de esas estimaciones quedan aquellos que han vivido el abandono histórico, la explotación de sus recursos y el despojo de sus tierras.