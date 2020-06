Una vez leí una frase de la cual desconozco el autor, o más que una frase resulta ser una expresión: "la comunicación que incomunica", debido a que tenemos 7,800 millones de habitantes y existen 5.500 celulares en el mundo, sin embargo hay cerca de 8 mil millones de SIM, una población conectada a internet cerca de 4, 600 millones de habitantes. Estamos interconectados de una manera impresionante y ciertamente nunca antes visto en la historia de la humanidad, y aun así decidimos no comunicarnos.

La comunicación humana surge y se va desarrollando a través de la imperante necesidad, primero de sobrevivir, de esta forma nos vemos obligados a compartir nuestras impresiones, sentimientos, emociones, primero a través del nacimiento de la voz, después pinturas rupestres, la aparición de jeroglíficos egipcios, posteriormente al alfabeto fenicio, la plancha china, la imprenta de Gutenberg, la liberación de internet al público en 1994, hasta nuestros días con la interacción de la comunicación 3.0.

Lo cierto es que la comunicación inicia por la necesidad de ir expandiendo el conocimiento y compartir el nuestro, en nuestros días existen grandes señales de intolerancia hacia las formas de pensar que son distintas a las nuestras, como si solo existiera nuestra postura siendo la única valida, porque aunque sea una creencia, resulta ser una certeza para mí, entonces una creencia, pensamiento, idea o cosmovisión diferente a la que yo poseo, está en un error, no puede haber otra diferente a la mía en este mundo, debido a que no pueden las dos estar en lo cierto y mi postura no puede ser la equivocada.

Cuando las personas tenemos la disposición de dialogar, no solo lo hacemos con quienes piensan de forma similar a la nuestra, secundando lo que decimos, eso es algo más parecido a un monólogo, el verdadero diálogo es cuando uno logra entablar una plática o incluso a hasta un debate con sumo respeto, donde tal vez no logremos convencer al otro, pero podamos entender que pensar diferente también es bueno, sobre todo cuando la mayoría de las posturas tienen argumentos bastante interesantes y algunas hasta sólidos.

En este sentido cuando se habla de comunicación en las redes sociales, realmente no se tienen verdaderos diálogos, porque de manera sencilla se busca evitar la controversia, tan fácil que es eliminar comentarios y hasta bloquear a los usuarios que piensen u opinen algo diferente a nuestras posturas ideológicas. Es cuando solo queremos escuchar la resonancia de nuestras propias voces y lo único que vemos son los reflejos de nuestros propios pensamientos.

No solamente se trata de la comunicación en las redes sociales, o en los medios, sino en la comunicación interpersonal, por supuesto que de alguna forma es distinto, porque no es lo mismo estar viendo a la cara a las personas y confrontarlo que estar frente a un monitor o con tu celular y simplemente emitir un comentario. Lo hacemos mucho en los medios digitales que terminamos por ser de la misma forma en la vida real, al final somos un reflejo de lo que hacemos en todos los sentidos.

Cuando se hacen debates escolares, sobre temas que son de relevancia social, siempre hay diferentes posturas pero se termina atacando a las personas antes que a las ideas; la interrupción legal de embarazo, muerte asistida digna, legalización de la marihuana son solo algunos ejemplos; en los centros de trabajo de igual forma puede haber confrontas cuando nos introducimos en temas que tienen que ver con política o religión, y no es porque hablar de ello sea malo, lo malo es no entender que hay diferentes posturas y todos debemos respetar por muy diferente que sean a las mías, entendamos que todos somos personas y merecemos el mismo respeto.

Busquemos ese sentido de comunicar para crecer y no para terminar obstaculizando la convivencia. Está comprobado que si hay diversidad mejoramos nuestra comunicación, ya que con ello nos enriquecemos todos, querer que todos piensen igual es limitar. No nos incomuniquemos por nuestra comunicación.

