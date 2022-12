¿Cómo se vive en tu ciudad?

Las ciudades son fuente de innovación, de oportunidades y de crecimiento. Pero es también en las ciudades donde se viven los problemas que más directamente afectan a su población: basura, tráfico, contaminación, inseguridad. Las métricas de las ciudades son más complejas que las de los estados o incluso que las de los países. Las ciudades no tienen fronteras, comparten municipios y muchas veces son gobernadas por varias personas pertenecientes a diferentes estados y partidos políticos.



Tomemos, por ejemplo, la Ciudad de México y el área metropolitana. A esta ciudad, el Inegi le llama “Valle de México” e incluye, no solo las 16 alcaldías propias de la Ciudad de México, sino también 59 municipios del Estado de México y uno ubicado en Hidalgo. Medir el desempeño económico y social de las ciudades requiere mediciones más precisas, a nivel municipal, y una coordinación entre estados multipartidista que solo agrega grados de complejidad a la gestión pública.



El IMCO genera desde hace muchos años el Índice de Competitividad Urbana que mide, a través de 69 indicadores la calidad de vida en 66 ciudades del país. Para ser justo, divide las ciudades por tamaño, y las organiza en cuatro conjuntos en función del mismo. En la edición 2022 del Índice de Competitividad Urbana, que se presentará hoy, la ciudad de Monterrey, que abarca no solo el municipio del mismo nombre sino otros 18, se ubicó en la primera posición, desbancando a “Valle de México” que perdió cuatro posiciones entre la edición de 2021 y la de este año. Monterrey cuenta una historia de éxito a lo largo de muchos años. Tiene un sector financiero profundo —que otorga crédito a empresas y les permite crecer—, una economía diversificada, mejores salarios e incluso mejores métricas de seguridad en términos relativos frente al resto del país.



Saltillo y Chihuahua cambiaron de conjunto, pasaron de estar en las ciudades medianas a jugar en las grandes ligas y a hacerlo bien. Saltillo se ubicó en segundo lugar en este ranking de competitividad y Chihuahua en la sexta posición de las ciudades grandes.



Guadalajara también cuenta una historia de éxito. Hoy por hoy la capital tapatía es la ciudad más innovadora del país. No lo digo yo, lo dicen las patentes registradas ahí. En Guadalajara se registran casi 9 patentes por cada 100 mil personas económicamente activas. Pero más allá del dato puntual lo que cuenta la historia es la evolución de este indicador: en 2011 eran solo 3 patentes, once años después son el primer lugar a nivel nacional. La innovación no surge en el vacío. Surge de la colaboración entre las empresas, la academia y por supuesto, el sector público. Cada uno poniendo de su parte y entendiendo las características que tiene que tener el talento para poder ser innovador y ubicarse a la vanguardia. Guadalajara tiene eso. Y se nota.



Hay ciudades en las que, desafortunadamente, poco importa la competitividad y las variables que la conforman. De las ciudades grandes, Toluca y Cuernavaca están al final de la lista. Tijuana, Ciudad Juárez, Cuernavaca y San Luis Potosí tienen las peores métricas en seguridad: robo de vehículos, secuestros, homicidios y en consecuencia tienen un impacto nocivo en competitividad.

¿Dónde vives? ¿Cómo vives los problemas de tu ciudad? Consulta todos los indicadores correspondientes a tu ciudad aquí y exige a tu alcalde o alcaldesa resultados. Los datos son para eso: para empoderar a la ciudadanía. Úsalos.



