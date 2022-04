Duro golpe a Google

Las marcas son uno de los principales activos de las empresas, y aún más para los gigantes o colosos tecnológicos como Apple, Google, Microsoft y Amazon entre otros.

Desde hace varios años se libra una batalla por algunos rubros de las marcas bajo el nombre de “Google”, que se inició ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con la solicitud de caducidad de algunas marcas de este coloso tecnológico; donde esa autoridad administrativa llevó a cabo los procedimientos de manera lenta y, en su momento, tratando de ser parcial a favor de Google.

Por lo que las impugnaciones contra el actuar del IMPI llegaron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Una vez llevado el trámite de las impugnaciones para que se declarara la nulidad de las resoluciones parciales y sin fundamento dictadas a favor del coloso Google, se citó para emitirse las resoluciones correspondientes.

En ese tenor, la trasnacional Google Inc. acaba de recibir un duro golpe por parte de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al declarar procedente la nulidad promovida por la firma legal Obón abogados, S. C. a través del jurista Ramón Obón García, en contra de varias resoluciones emitidas por el Subdirector de Marcas Notorias, Investigación, Control y Procedimiento de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en diversos expedientes, entre otros el 760/20-EPI-01-1, 798/20-EPI-01-12, 796/20-EPI-01-4, 800/20-EPI-01-10, y 801/20-EPI-01-7, declarando la nulidad de las ilegales resoluciones emitidas por esa autoridad, reconociendo el interés jurídico de la parte actora, y ordenando proceder al estudio de fondo de dichos asuntos.

Dado que Google Inc. no tiene, ni ha tenido, forma de acreditar el uso de diversas marcas que en su momento ha pretendido proteger, ante las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, no le queda al IMPI otro camino más que cumplir estrictamente con lo que marca la Ley: “Marca que no se usa debe ser declarada caduca”. En otras palabras, caducar las marcas de Google.

En ese orden de ideas, las alarmas ya se han prendido en el corazón de la empresa tecnológica Google, hoy Alphabet, ya que por descuido de su equipo legal podrían perder importantes activos al no acreditar el uso de las mismas.

Así es que al oráculo tecnológico del siglo XXI se le pasaron las reglas elementales para proteger sus activos de propiedad industrial y dichas resoluciones marcarán al final la historia de Google.

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales

@UlrichRichterM