El América apoya la diversidad sexual y sus “aficionados” lo masacran

Una lástima, tristeza absoluta ver, escuchar y leer la reacción de muchos “aficionados” que tuvo el América por el maravilloso apoyo que le dieron a la semana de la diversidad sexual.

Este club de futbol amplió su horizonte y cambió los colores de su tradicional escudo en redes sociales por los de la bandera del orgullo LBTQIA (Lésbico Gay Bisexual Transexual e Intersexual). Así amaneció ayer en Twitter, Facebook, YouTube, ligado a un mensaje “El americanismo somos millones de voces, distintas unas de otras.

En el respeto y la diversidad siempre ha estado nuestra grandeza. Cuando unimos nuestros corazones, somos más fuertes, más libres. Este amor es muy grande. Y es solo para valiente” fue el post de la discordia para el americanismo.

La mayoría de los comentarios, insultantes. Sin comprender porque un equipo de futbol se suma a tan necesaria acción y apoyo. La tolerancia no existió en facebook y twitter, la mayoría dedicó este anuncio del América para insultar a una comunidad que se debe respetar, incluir y dejarla ser libre. Pero no, desde post hirientes hasta burlas fue la reacción de la mayoría, y aunque no puede ser un parámetro real basarse en redes sociales, si sería muy correcto por parte de estos mounstros tecnológicos que hicieran algo al respecto.



Redes sociales que tienen sus reglas pero da la impresión que son solamente a su conveniencia, no a fomentar valores y mucho menos a respetar a la diversidad sexual. A conveniencia de jack Dorser, director y fundador de Twitter; de Mark Zuckerberg dueño de Facebook y de los ejecutivos de la empresa Alphabet, filial de Google, dueña de YouTube, regulan lo que es importante para ellos, nunca los comentarios hirientes y despectivos a tan importante campaña, que en este caso realizó un club de futbol, honradamente y desinteresadamente en cuestiones económicas.

El machismo en la mayoría de los comentarios de estos post realizados por el Club América son evidentes, ninguna red social hace algo para evitarlos.

Una tribuna abierta de insultos misóginos, solapados por empresas estadounidenses que siempre se unen a este tipo de movimientos, es más, en sus oficinas hay cientos de personas pertenecientes a esta respetable comunidad. Huele a doble moral, porque además en sus reglas se establece, por lo menos en twitter, que está prohibido: “Comportamientos de incitación al odio: No puedes fomentar la violencia contra otras personas ni amenazarlas o acosarlas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave”.

Eliminar cuentas de usuarios que caigan en este tipo de insultos hirientes debería ser parte de la labor de una red social tan consultada y con tanta penetración como las que tienen en sus manos estos ejecutivos. No dejar pasar de largo comentarios hirientes hacia una comunidad, porque hacerlo es fomentar el odio y caer en los más bajos valores del ser humano. Y lo peor, muchos se escudan bajo la cobardía del anonimato; porque así es fácil y sencillo, con un avatar que ni te pertenece, con un número en vez de un no nombre la gente se llena de valor para ser brabucón, pelado pero sobre todo, ignorante.

Bien por el Club América, bien. Por Nike, también. Lo extraño es que ningún otro equipo de la primera división se unió al apoyo a una semana fundamental para una comunidad aplastada por el machismo y la misoginía. Aprender y aceptar, entender y ser tolerante, esa debería ser una premisa básica en el ser humano, el ejemplo lo puso el América, ojalá que no afecten estos insultos y se sigan haciendo campañas sociales de esta categoría.

