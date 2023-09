El verdadero interés detrás de Xóchitl Gálvez: Más allá de los datos de Ríos

En su artículo del pasado miércoles publicado en El País titulado “El malentendido fenómeno Xóchitl”, Viridiana Ríos presenta aseveraciones sobre el llamado “fenómeno Xóchitl Gálvez” que merecen ser revisadas, especialmente porque algunas no se sustentan en los datos que ella misma proporciona o son directamente incorrectas.

Su artículo se basa en el uso de Google Trends, una herramienta que permite analizar las tendencias de búsqueda en Google a lo largo del tiempo. Con Google Trends, los usuarios pueden ver cuán frecuentemente se ha buscado un término en particular. Esta herramienta es especialmente útil para identificar picos de interés sobre temas específicos,

En su artículo, Ríos señala:

1. Que el interés por Xóchitl Gálvez no comenzó el 12 de junio cuando López Obrador le negó la entrada a Palacio Nacional a la entonces senadora. Menciona que aunque hubo un interés “momentáneo”, este se detuvo, regresando a niveles “similares a los que tenía con regularidad”. Esto es parcialmente cierto. Las búsquedas se incrementaron el día 12 de junio y el 15 volvieron a bajar. Sin embargo, los niveles se duplicaron de lo que tenía anteriormente, y la tendencia, aunque se estancó unos días, se mantuvo por encima de lo previamente visto.

2. Ríos indica que el fenómeno Xóchitl comenzó el 27 de junio cuando reveló su video anunciando su aspiración a ser candidata. No obstante, la gráfica muestra que el interés por Xóchitl ya venía creciendo desde el 12 de junio y continuó en ascenso, alcanzando los números del 27 de junio (fecha señalada por Ríos).

Es crucial mencionar que Ríos sostiene que lo que impulsó a Xóchitl Gálvez a esos números fue que en su video, Gálvez “se identificó no como quien confrontaría a López Obrador, sino como quien continuaría con su legado”. Sin embargo, los datos de Google Trends no respaldan tal afirmación. A menos que Ríos presente un análisis más detallado, no se puede asegurar que el interés se debió a la postura del video. Lo único claro que tenemos es que hubo interés en ella debido a que en esa fecha presentó su video y su interés por ser candidata a la presidencia. Afirmar otra cosa sin aportar los datos es simplemente una elucubración.

3. Ríos sostiene que el interés por Xóchitl se detuvo el 7 de julio, lo cual es incorrecto. El 4 de julio, el interés alcanzó un pico y luego fue disminuyendo, pero no desapareció. Ese día, el 4 de julio Xóchitl se registró como aspirante del Frente Amplio por México lo que le dio visibilidad hasta el 8. El interés disminuyó algunos días pero se recuperó el 15 de julio.

Interesante que nuevamente Ríos hace afirmaciones sin sustento sobre la razón de que bajara el interés. Asegura que fue cuando “Xóchitl inauguró la campaña “tamal” en donde hacía referencia a “todo lo que ‘está mal’ con López Obrador”. Por el contrario, la búsqueda Xóchitl + Tamal comenzó a crecer a partir del 10 de julio, un día después de que el Presidente se burlara de ella en su mañanera con el grito de “tamales, tamales”.

Las búsquedas crecieron hasta mostrar un pico el 15 y otro el 20 de julio para después bajar. Ríos afirma que el resultado fue un desastre y que muchos se desinteresaron por Xóchitl, sin embargo los datos dicen lo contrario.

4. Ríos afirma que el interés por Xóchitl se “desinfla” cuando confronta al Presidente como cuando “se hizo llamar a sí misma ‘la señora X”. Esto es falso, empezando por el hecho de que quien comenzó a llamarla “Señora X” fue el propio Presidente después de que el INE le prohibiera referirse a ella por violar la ley electoral. Xóchitl no se “hizo llamar a sí misma” sino que utilizó el ataque presidencial para responder al Presidente. También es falso porque el ataque presidencial ocurrió el 19 de julio, el día 20 el interés por Xóchitl Gálvez volvió a repuntar prácticamente al mismo nivel del 4 de julio. El 21 el interés volvió a bajar sin perderse.

Vale la pena mencionar que su campaña ha seguido teniendo picos de interés en agosto (22, 31) y septiembre (3, 7).

Ríos concluye, sin fundamentos sólidos, que los picos de interés por Xóchitl ocurren cuando se muestra a favor o en apoyo del Presidente. Sin embargo, los datos no respaldan esta afirmación. Al mismo tiempo asegura que le va mal cuando habla mal del presidente pero señala fechas que no son las que corresponden a los hechos que menciona.

Lo que si dicen los datos es justamente lo contrario en vario casos, empezando porque el interés por Xóchitl Gálvez si comenzó con el incidente del Palacio y que a partir de ahí fue creciendo. Cierto es que ha tenido subidas y bajadas pero es incorrecto que el interés se haya perdido.

Finalmente, es esencial señalar que las búsquedas en Google Trends sí distinguen el uso de acentos. La búsqueda de Ríos es por dos términos “Xóchitl Gálvez” y “Xóchitl”. Al sumar la búsqueda “Xochitl Galvez” (sin acentos), se obtienen datos más precisos, mostrando aún más interés del que Ríos presenta.

