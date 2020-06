Agravios a las Fuerzas Armadas

“Si le destruyes rápidamente las empresas privadas, sobre todo de alimentos, empobreces al país y lo tendrás a tus pies; contrólales hasta lo que comen y visten y se convertirán en tus esclavos, porque estás quebrando su dignidad, eso sí, dales a cada rato un discurso esperanzador, repíteles, así no te crean, y debes tener un grupo de incondicionales que repitan y repitan lo que digas , así sean locuras, pero esos, que no deben ser muy preparados te harán el trabajo, pero básicamente, debes destruirles todo”

Precepto socialista

Nuestra Constitución Política establece en su artículo primero que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas —los militares retirados también somos personas— gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

De acuerdo a lo anterior, considero conveniente informar que desde la campaña política que realizó el candidato de Morena, a la Presidencia de la República, agravió constantemente y sin tener pruebas al Ejército, mencionando que había secuestrado y desaparecido a los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, este tema se sigue considerando en las denominadas conferencias mañaneras.

También manifestó sin fundamento que la Marina había masacrado a menores de edad en Nayarit, pero se demostró que los supuestos menores eran adultos y conocidos narcotraficantes que murieron en enfrentamiento con la Marina; pero estas falsas acusaciones provocaron que una parte de la población creyera estas mentiras que causaron desprestigio a las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; también hago del conocimiento que estas falsas imputaciones lastimaron la dignidad de muchos militares y marinos en el activo y en situación de retiro, quienes jamás hemos escuchado una disculpa para las fuerzas armadas, como se pidió a autoridades de España y del Vaticano por hechos ocurridos hace 500 años.

Durante la campaña política del candidato de Morena, en Quechultenango, Gro., ofreció AMNISTÍA a los narcotraficantes, hecho que me pareció muy lamentable y peligroso ofrecer AMNISTIA a quienes son los causantes de los asesinatos, secuestros extorsiones, torturas, desmembramiento de personas, decapitaciones; además, son traficantes de armas y los causantes de la violencia e inseguridad, también perjudican el comercio, la industria y el turismo, provocan la fuga de capitales y la falta de inversión.

Ya en su cargo de jefe del Ejecutivo Federal, a través de declaraciones tenues ha estado beneficiando indirectamente a las bandas delictivas al mencionar que los narcotraficantes también son personas y tienen derechos humanos; el fuego no se combate con el fuego; abrazos y no balazos; el objetivo de mi gobierno no es el de capturar a los cabecillas de las bandas, esa fue una estrategia fallida de los gobiernos neoliberales.

Este apoyo indirecto ha engrandecido y envalentonado a los grupos delictivos que se sienten confiados para enfrentar a la policía y a las Fuerzas Armadas, llegando a impedirles el tránsito por lugares y también a desarmarlos, golpearlos, escupirlos y en general denigrar a los militares; los que vimos estas escenas nos causó indignación y algunos militares hasta lloraron de impotencia al ver en las redes sociales a sus compañeros humillados y a quienes también les ordenaron devolver las armas que habían asegurado.

Otro hecho lamentable para el prestigio del Ejército fue el enfrentamiento que se realizó en Culiacán, entre narcotraficantes contra elementos del Ejército y la Guardia Nacional que provocó algunos muertos y lesionados, pero otra novedad fue la gran cantidad de armas automáticas que utilizaron los narcotraficantes y provocaron un intenso tiroteo por la ciudad; además, la principal sorpresa fue la libertad de Ovidio Guzmán, presunto narcotraficante, “hijo del Chapo Guzmán”, quien ya había sido detenido, pero recientemente el presidente informó que él fue quien ordenó su liberación, aunque el desprestigio y la responsabilidad por el delito de evasión del detenido injustamente fue para el Ejército Mexicano.

Antes de la libertad del hijo del Chapo Guzmán se escuchó por los medios de comunicación la voz de un posible jefe de los narcotraficantes que mencionó “si no dejan libre a Ovidio informaremos los millones de pesos que dimos a los hijos de un político en 2013 para su campaña”. Siendo estas palabras las únicas que se escucharon en algunos medios y deben estar grabadas para que las autoridades correspondientes puedan realizar una investigación.

Un evento que sorprendió a una gran parte de la sociedad fue la visita que realizó el jefe del Ejecutivo a la región de Badiraguato, Sinaloa, cerca de La Tuna, lugar donde vive la señora Aurora Loera, madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, preso en Estados Unidos. Ese día se festejó el cumpleaños de Ovidio Guzmán, y en un espacio amplio del camino se preparó una comida “taquiza”, lugar hasta donde llegó el Presidente y al bajarse del vehículo que lo transportaba se dirigió caminando hasta una camioneta donde estaba sentada la señora Aurora y fue saludada de mano por el presidente, quien después de saludarla se dirigió al lugar de la comida, pero fue alcanzado por uno de los abogados del Chapo Guzmán, quien con mucha confianza lo saludó y le puso su mano sobre el hombro izquierdo y se fueron caminando hacia el lugar donde se serviría la comida. Este hecho como lo mencioné fue sorprendente y desconcertante para militares y sociedad en general.

A través de las redes sociales se ha estado difundiendo parte de la entrevista que la conductora de radio y televisión Carmen Aristegui le hizo a la periodista Anabel Hernández, quien aseguró que el gobierno federal tiene contratos multimillonarios con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada; la periodista señaló que la corrupción sigue existiendo en el gobierno federal, también aseguró que la llegada de la 4T no ha cambiado el orden ni el hacer de las cosas en cuestiones de narcotráfico, Anabel Hernández ha escrito varios libros sobre el, resalta el más reciente, titulado El traidor. Me llamó la atención la información de la entrevista, porque la relaciono con las amenazas y hostigamiento que ha tenido Carmen Aristegui por parte de los denominados bots, que son partidarios del gobierno federal y del partido Morena.

Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que ordena a las Fuerzas Armadas participar en actividades de seguridad pública, representando para el personal una función más de las numerosas que tienen asignadas y también un riesgo; además, es un problema económico, principalmente para la tropa, debido al bajo sueldo que perciben, ya que cuando salen a desempeñar un servicio tienen que dividir su dinero; una pequeña parte para sus gastos y el resto lo dejan a sus familias para que la esposa pueda alimentar a sus hijos, comprar ropa y calzado; pagar el transporte y los servicios; también representa un desgaste físico para el personal por las largas caminatas y las destrucciones de enervantes que tienen que realizar; dormir en el suelo y sufrir las inclemencias del tiempo, ya que tiene que pasar frío en invierno y calor en verano, finalmente menciono la presión que sienten al pensar en una posible emboscada o enfrentamiento con bandas que pongan en peligro su integridad o su vida.

Espero que alguien tome en cuenta la información y se preocupe por gestionar para la tropa un aumento en sus haberes, debido a que son insuficientes; además, con todas las actividades que realizan las Fuerzas Armadas, demuestran que son instituciones leales, abnegadas, integras, serviciales y útiles al pueblo de México.

Con motivo de las miles de muertes violentas que han ocurrido en esta administración, que han superado en número a las causadas en anteriores gobiernos; quiero dar a conocer algunas experiencias obtenidas en la lucha contra el narcotráfico, ya que cuando no se realizan operaciones en contra de los diversos grupos delictivos se pueden presentar los siguientes casos.

—Las organizaciones criminales tienen tiempo para aumentar sus efectivos mediante el reclutamiento de jóvenes a quienes les ofrecen un pago mejor que el que reciben en otros trabajos; el segundo procedimiento es el reclutamiento forzoso, utilizando el secuestro y la amenaza.

—Las organizaciones criminales cuando no son enfrentadas aprovechan para fortalecerse mediante la adquisición de armamento y municiones de gran calibre; compra o robo de vehículos de gran potencia para caminos de terracería en la sierra, algunos son blindados; adquisición de vestuario y equipo especial diverso, para el día y también para la noche.

—Las organizaciones delictivas tienen tiempo para adiestrar al personal que reclutan, a fin de que estén en condiciones de realizar las diversas actividades ilícitas.

—Los narcotraficantes disponen de tiempo para sacar la droga que tienen almacenada y mandarla a los diversos mercados internos y externos, previamente negociados, así como a los lugares acordados.

Todas las actividades mencionadas serán en perjuicio de las Fuerzas Armadas cuando realicen operativos, ya que las organizaciones criminales al no haber sido presionadas serán numerosas y estarán fortalecidas; por lo tanto, las tropas necesitarán de un adiestramiento intensivo y adecuado para alcanzar sus objetivos y evitar numerosas bajas por lesiones o muertes.

Finalmente, deseo hacer una recomendación especial a las Fuerzas Armadas: como nuestro país está siendo polarizado en lugar de fomentarse la unión de los mexicanos; jamás deben permitir ser utilizadas para controlar o reprimir a la población civil, como sucede en algunos países socialistas.

General de División en retiro