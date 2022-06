Titular de Seduvi, acusado de abuso sexual y de no pagar pensión

Designado el pasado 19 de septiembre de 2021 por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y con apenas nueve meses en el cargo, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, Rafael Gregorio Gómez Cruz, fue denunciado por abuso sexual el pasado 24 de mayo ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por una joven de 32 años que acababa de ser contratada por el mismo funcionario para trabajar con él en su oficina, y a la que habría realizado tocamientos íntimos sin su consentimiento.

La denuncia en poder de esta columna, que tiene el número de carpeta de Investigación CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/05-2022, fue levantada ante la MP Graciela Tavera Casado y en ella la denunciante, cuya identidad fue protegida y sólo se identifica con las iniciales M.A.M. narró que el 21 de mayo pasado fue citada a un desayuno de trabajo por el señor Rafael Gregorio Gómez Cruz en el centro comercial Perisur. “Sólo acudimos los dos, saliendo del desayuno a las 13:20 horas, y Rafael Gregorio Gómez Cruz se ofreció a llevarme a mi domicilio y acepté, y cuando íbamos por la avenida Insurgentes Sur, casi entrando a la avenida Copilco, siendo aproximadamente las 13:40 horas, Rafael Gregorio Gómez Cruz seguía manejando y metió su mano derecha dentro de mi blusa y brasier apretando mi seno derecho por aproximadamente tres segundos”, narra la joven abusada por el funcionario.

Y sigue con su narración del abuso: “Rafael Gregorio Gómez Cruz no me dice nada y yo tampoco dije nada, ya que me quedé en shock y paralizada, ya que nunca había pasado por algo así, y no tuve ningún tipo de reacción; acto siguiente, siendo aproximadamente las 13:41 horas con su misma mano derecha bajó hacia mis genitales y acarició mi área púbica por encima de mi pantalón por un segundo, y recalcando que todo fue sin mi consentimiento y que tuve miedo y que todavía tengo miedo, y cuando reaccioné, le dije que me dejara a la altura de avenida Copilco, frente al Walmart de Copilco, y me dijo que nos veíamos el martes en el trabajo, recalcando que el día martes 24 de mayo de 2022 comenzaría a trabajar con Rafael Gregorio Gómez Cruz como Jefa de Unidad Departamental de los Juicios de Nulidad en la Dirección Jurídica, ya que tenía que presentarme para cuestiones administrativas, ya que iniciaría a laborar el 1 de junio de 2022”.

La joven de 32 años, que fue buscada personalmente por el titular de Seduvi para ofrecerle el puesto de trabajo, para lo que había acudido al desayuno con el funcionario, cuenta en su denuncia que teme por su seguridad y la de su familia ante el cargo público y de poder que ocupa el mencionado Gómez Cruz. Cuando bajó de su vehículo, tras haber sido tocada sexualmente sin su consentimiento, la denunciante comenta: “Y yo ya no le contesté nada, solo me bajé de su vehículo y lloré, no denuncié ese mismo día, ya que seguía en shock y con miedo porque es servidor público, ya que actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y tengo miedo de las represalias que pueda tener en mi contra o a mis familiares”.

También cuenta en la denuncia que antes de presentarse a denunciar al funcionario, acudió a terapia para tratar de procesar el abuso sexual de que fue objeto: “Acudí con mi sicólogo hoy 24 de mayo de 2022 y al salir de mi terapia sigo procesando este abuso y elegí venir a denunciar. Es por ello que en este acto formulo querella por el delito de Abuso Sexual cometido en mi agravio y en contra de Rafael Gregorio Gómez Cruz, que tiene aproximadamente 60 años de edad”. Luego en la denuncia parecen reseñadas por la joven denunciante las características físicas del denunciado, su forma de vestir, y dice que puede ser localizado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en avenida San Lorenzo 722, Colonia del Valle Sur, en la alcaldía Benito Juárez.

El actual titular de Seduvi, Rafael Gregorio Gómez Cruz, es licenciado en Asentamientos Humanos por la UAM-Xochimilco, y antes de ser nombrado secretario, se desempeñaba como director General de Política Urbanística, cargo desde donde se volvió cercano al extitular de la dependencia, Carlos Ulloa Pérez, uno de los hombres más cercanos a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y quien dejó el cargo justo el 19 de septiembre de 2021, cuando fue nombrado nuevo secretario de Inclusión y Bienestar (Sibiso) en sustitución de Almudena Ocejo. Gómez Cruz trabajó en el gobierno de Marcelo Ebrard como asesor en la Secretaría de Protección Civil y tiene dos maestrías, una en Planeación Metropolitana por la UAM y otra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte.

En 2019, Gómez Cruz fue demandado por su exesposa Viviana Macías Vences mediante un “incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas”, en el que la señora acusó al funcionario capitalino de no haberle pagado 101 mensualidades de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, según el expediente de Divorcio y Alimentos No. 143/2009. En su denuncia la demandante exige que Rafael Gregorio liquide el pago de pensiones comprendido desde el mes de abril de 2010 y hasta el mes de agosto de 2019, cuando se presentó la denuncia, y solicita también al juez que el nombre de su exmarido sea incluido en el Registro de Deudores de Alimentos Morosos.

El divorcio entre ambos se concretó en 2008 y el juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar fijó una pensión alimenticia correspondiente al 20% del sueldo de Rafael Gregorio Gómez Cruz para la manutención de su hijo menor, pago que sólo se cumplió hasta la primera quincena de abril del 2011 y desde entonces y hasta la fecha actual, el demandado adeuda el pago de la pensión alimenticia, según la denuncia de Viviana Macías Vences, de la que esta columna tiene una copia. La señora narra que el 14 de enero de 2020 se enteró que su exesposo trabaja para el Gobierno de la Ciudad de México en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que, a través de su abogado, Alejandro Gómez Macías, ha vuelto a solicitar que se retome el incidente de pensiones no pagadas y que se realice una diligencia en la sede de la Seduvi, en la colonia del Valle, donde el denunciado se desempeña como secretario.

El pasado 24 de noviembre de 2021, al participar como ponente en una conferencia sobre los derechos de las Mujeres y la 4T, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pronunció un discurso en el que dijo textual: “En la Ciudad de México, como jefa de gobierno, como mujer, tengan la certeza que aquí tienen una aliada. Una aliada, que no solamente es feminista, sino que está convencida en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”. En ese mismo foro, la doctora dijo que en su gobierno se garantizan los derechos de las mujeres y que se pugna por un nuevo modelo de Estado de Bienestar y soltó una frase que fue replicada entonces por medios y diarios: “O están las mujeres o no es 4T”.

¿Será que en esa administración feminista caben también los abusadores sexuales y los padres que no cumplen con sus obligaciones familiares?

NOTAS INDISCRETAS...

Para nadie es secreto que entre Manuel Velasco y Alejandro Moreno había una relación de amistad y hasta hermandad que data de hace 20 años. Fueron juntos o en distintos momentos diputados federales, senadores de la República y gobernadores de sus respectivos estados. La confianza y camaradería entre ambos los llevó a hacerse compadres y, en dos décadas, sus reuniones eran constantes, al igual que las llamadas telefónicas, y según ha dicho el propio Senador del Verde en entrevistas, sus conversaciones frecuentes tenían que ver con opiniones, reflexiones y análisis sobre el panorama político del país, aunque cada uno tenía su propia visión política y fueron tomando caminos diferentes. El actual dirigente Nacional del PRI se fue al bloque opositor con el PAN y el PRD, en tanto que Velasco como coordinador del PVEM en el Senado de la República, tiene una alianza legislativa con el partido del presidente López Obrador. Pero las diferencias políticas nunca interfirieron en su relación y la comunicación que sostenían. Por eso sorprendió a todos en el mundillo político, empezando por el propio Manuel Velasco, que su compadre y hermano “Alito” haya exhibido el audio con una llamada privada entre ambos para acusar al Gobierno de amenazarlo por haber votado contra la reforma eléctrica. “Fue una llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente”, dijo el Senador del Partido Verde, en diversas entrevistas donde aclaró que dicha conversación la hizo a nombre propio y donde compartió con su amigo una reflexión y una opinión personal como lo ha realizado desde hace 20 años. Es evidente que Alejandro Moreno está en su papel de acusar amenazas en esa llamada telefónica como parte de su estrategia política de resistir lo que califica como una embestida del Gobierno en su contra, pero lo que es imposible negar u ocultar en esta faena de audios, es el "cuatro" que el priista le puso a su compadre, al que hasta ese momento llamaba "hermano". Allegados al dirigente del PRI, justifican que Alito haya grabado a su compadre por la ofensiva que enfrenta de la gobernadora Layda Sansores. Es claro que Alito le ha servido haber grabado a Velasco como mecanismo de defensa, sin embargo, también ha generado desconfianza con muchos actores políticos y empresarios que apoyan la Alianza Va por México. Un priista de la vieja guardia, muy cercano al dirigente de su partido, comentó en corto: "Esas chingaderas no se hacen y mira que yo lo quiero mucho a Alito. En el propio audio donde se autograbó, llama a Velasco su hermano, y sin embargo le clavó el cuchillo"... Los dados mandan Escalera Doble. Semana Redonda.