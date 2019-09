Quieren armar el “bloque opositor” para 2021

Arrollados en la elección presidencial de 2018, divididos por pugnas de sus grupos internos y copados por la nueva hegemonía de Morena y por la Cuarta Transformación del presidente López Obrador que los ve “moralmente derrotados”, los partidos de oposición en México están buscando negociar una “gran alianza electoral” para las elecciones intermedias de 2021. Lo que pretenden —y para lo que ya iniciaron los primeros contactos a nivel de cúpulas y dirigencias— es ir juntos en una coalición que represente a un “bloque opositor” sólido y con candidaturas fuertes que enfrente a la ola lopezobradorista en las votaciones para la Cámara de Diputados federal y 13 gubernaturas estatales que se renuevan ese año.

El principal objetivo que se propone la coalición es evitar que Morena vuelva a obtener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que, a decir de los promotores del bloque, es fundamental para que la oposición en su conjunto pueda generar un contrapeso efectivo al dominio hegemónico del presidente López Obrador y su partido político. “Es un asunto de supervivencia. Sin 2021 no habrá 2024 para la oposición. Si no se frena el avance de Morena en San Lázaro y se evita que obtengan el control total del Legislativo, no habrá nada que hacer en la próxima elección presidencial”, dice uno de los dirigentes opositores que promueven ya los acercamientos entre las cúpulas dirigentes del PAN y Movimiento Ciudadano, que serían el principal eje y la base principal de esa alianza.

Una de las figuras centrales que busca negociar la formación del bloque opositor en los comicios intermedios son el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por parte de Movimiento Ciudadano, que se propone invitar al PAN a ir juntos a la contienda por la Cámara de Diputados. Si esas dos fuerzas se pusieran de acuerdo buscarían incluir a otros partidos como el PRI, el PRD y hasta algunas opciones locales, dependiendo de la fuerza que tengan en algunas regiones del país.

La fórmula que se trabaja para iniciar negociaciones con miras a ganar el mayor número de posiciones en San Lázaro, es que cada partido integrante del bloque presente un análisis real y documentado de sus fortalezas y debilidades en los 300 distritos federales que hay en el país y en donde se votará por igual número de diputados. Si MC tiene posibilidades de ganar en ciertos distritos, los candidatos serían de su partido, pero si el PAN u otra fuerza que decida integrarse al bloque tienen capacidad para ganar otros distritos, entonces las candidaturas serían para ellos.

“La idea es no generar una competencia interna que debilite y genere pugnas en el bloque opositor, sino generar sólo candidaturas competitivas y con posibilidades reales de triunfo para ganarle a Morena y a López Obrador. No se trataría de un tema de cuotas por partido ni mucho menos de cuates, sino de buscar y postular solo opciones ganadoras, tanto por el personaje como por el partido en cada distrito y de ese modo garantizar una alianza altamente competitiva para romper la mayoría absoluta del partido gobernante”, comentó la fuente consultada.

El que hasta ahora sólo estén pensando en iniciar pláticas entre el PAN y MC, y no consideren al PRI, es porque aún no ven con claridad si los priistas realmente tienen o no interés en aliarse con otros partidos, especialmente con el PAN de cara a las elecciones de 2021. El actual dirigente tricolor, Alejandro Moreno, ha dicho que su partido no descarta alianzas electorales “incluso con los panistas”, pero hay una versión que señala que a la actual dirigencia priista le pidieron, como “única condición” en Palacio Nacional el que no se aliara con los panistas. El tiempo dirá si el PRI va o no va a un gran bloque opositor para enfrentar al lopezobradorismo o si, en su estado actual de debilitamiento, el dinosaurio decide ir solo a una elección contra Morena y López Obrador que ya lo arrollaron en 2018.

Así que hagan sus apuestas ¿habrá o no bloque opositor en 2021 y qué tanta fuerza tendrá para evitar que los morenos se queden otra vez con una mayoría absoluta que le daría al gobierno de Andrés Manuel un control político casi total para la segunda parte de su gobierno y para su proyecto de continuidad en el 2021?

NOTAS INDISCRETAS… Ayer llegó a Washington el canciller Marcelo Ebrard con todo y su comitiva para el encuentro que hoy sostendrá con Mike Pence en la que será la “evaluación final” después de los 90 días que Trump le dio a México para “detener el flujo de migrantes” y el paso de indocumentados por la frontera norte a cambio de no imponernos aranceles de hasta 25% a las exportaciones mexicanas. Aunque los números que lleva Ebrard documentan una disminución de hasta 60% del flujo migratorio, tras el cuestionado endurecimiento de la política migratoria mexicana, que mandó 15 mil elementos a la frontera norte y más de 10 mil a la frontera sur para retener a todo aquel inmigrante indocumentado, incluidos niños capturados y recluidos en centros de detención, a Ebrard lo recibieron ayer al más puro estilo del gobierno de Trump, con un garrotazo y un acto de presión por la declaración del comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, quien cuestionó que “México debe hacer más para frenar la migración ilegal en su territorio” y sugirió que el gobierno mexicano debe aceptar convertirse ya en el “tercer país seguro” de Estados Unidos. Aunque Marcelo reaccionó rápido y trató de esquivar el golpe con un mensaje en Twitter en donde dijo que el tema del “tercer país seguro” no está a discusión para México y que tiene instrucciones del presidente López Obrador y del Senado mexicano de no aceptar esa propuesta, el golpe seguro fue para “aflojar” al canciller mexicano que hoy al mediodía llegará a la oficina de la Secretaría de Estado, donde el duro Mike Pence lo estará esperando. Al filo de las 15 o 16 horas de México sabremos qué resultó para nuestro país de este nuevo encuentro en Washington… Santiago Nieto puede ser implacable con algunos opositores de la 4T, pero no con todos. Al menos con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera fue bastante benigno cuando ayer los reporteros le preguntaron en Toluca sobre si Hacienda investiga la cuenta que el mexiquense abrió en 2013 en Andorra, un paraíso fiscal europeo. “A ver no tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza y déjame señalar por qué. Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, corresponde con lo dicho por el gobernador del Estado de México, es decir, se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en el año 2013 sin que hubiera flujo de recursos, al no tener indicios contra el gobernador, no tenemos ninguna investigación sobre ese caso”, dijo Santiago Nieto. O sea que, en términos políticos, le otorgó al priista Del Mazo Maza su “estrellita” de buen comportamiento. Hay de opositores a opositores para la 4T…Dados girando. Escalera doble. La semana promete.

